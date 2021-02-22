Ekonomi Altın yükselişle kapattı Çeyrek altın 660 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Şubat altın fiyatları

Altın yükselişle kapattı: Çeyrek altın 660 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,98 artışla 410,70 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 666 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 726 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 666 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 726 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,98 yükselişle 410,7 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
  • CUMA PAZARTESİ
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 398,60 398,80 410,50 410,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.627,00 2.648,00 2.705,00 2.726,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 363,50 367,50 375,00 379,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.567,00 2.587,00 2.644,00 2.664,00
  • Yarım Ziynet 1.284,00 1.294,00 1.322,00 1.332,00
  • Çeyrek Ziynet 642,00 647,00 661,00 666,00
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