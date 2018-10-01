Ekonomi Çeyrek altın ne kadar oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altının fiyatlarında son durum

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 230,5 lira seviyelerinde dengelendi. Yeni haftada gram altın 230,5 lira, çeyrek altın 376 lira ve Cumhuriyet altını ise 1.539 liradan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
01 Ekim 2018 altın fiyatları
01 Ekim 2018 altın fiyatları

Geçen hafta hem ons altın hem de dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle yüzde 4,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, cuma gününü 231,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 229,9-232,5 lira bandında seyrederken, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 230,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 376 lira, Cumhuriyet altını 1.539 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise cuma günkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 azalışla 1.187,0 dolardan işlem görüyor.

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