Çeyrek altın ne kadar oldu?

Geçen hafta hem ons altın hem de dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle yüzde 4,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, cuma gününü 231,8 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 229,9-232,5 lira bandında seyrederken, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 230,5 lira seviyelerinde dengelendi.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 376 lira, Cumhuriyet altını 1.539 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise cuma günkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 azalışla 1.187,0 dolardan işlem görüyor.