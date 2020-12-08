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Ekonomi Cezayirden Türkiyeye uluslararası piyasalar için ortak firmalar kuralım teklifi
DÜNYA EKONOMİSİ

Cezayir'den Türkiye'ye 'uluslararası piyasalar için ortak firmalar kuralım' teklifi

Cezayir Ticaret Bakanlığı, Türkiye'ye, uluslararası piyasalara girmek amacıyla ortak firmalar kurulması teklifinde bulundu. Cezayir Ticaret Bakanı Kemal Rızzik, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için tüm şartların hazır olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Cezayir
Cezayir

Cezayir, Afrika Serbest Ticaret Bölgesi'nin açılış hazırlıklarıyla eş zamanlı olduğu bir süreçte Türkiye'ye uluslararası piyasalara girme hedefli ortak firmalar kurulması teklifinde bulundu.

Cezayir Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Birçok uluslararası pazara erişim açısından Cezayir-Türk ortak şirketlerinden oluşan firmalar topluluğu kurulması önerisi" yapıldığı kaydedildi.

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Ticaret Bakanı Kemal Rızzik, Afrika Serbest Ticaret Bölgesi'nin Ocak 2021'de yürürlüğe girmesiyle iki taraf arasındaki ticaret hacminin artırılması için tüm şartların hazır olduğuna işaret etti.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın başında Cezayir'e düzenlediği ziyaret sırasında yaptığı bir konuşmada iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4 milyar dolar civarında seyrettiğini, bunun 5 milyar dolara çıkartılacağını söylemişti.

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