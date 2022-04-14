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Ekonomi Bir dev LNG gemisi daha Türkiyeye doğru yola çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bir dev LNG gemisi daha Türkiye'ye doğru yola çıktı

Sıvılaştırılmış doğal gaz alımı hız kesmeden devam ediyor. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 16 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Cezayirden yola çıkan LNG gemisi 16 Nisanda Türkiyeye gelecek
Foto/arşiv

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 10 Nisan'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Malta açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 16 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Türkiye'den LNG atağı: Onlarca dev geminin gelişiyle yüzde 66'lık artış yaşandı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin \"Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu\"na göre, ithalatın yaklaşık 4 milyar 63 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 640 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.
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Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 9,9 azalırken, LNG ithalatı yüzde 66,6 yükseldi.
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Toplam doğal gaz ithalatı ise ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak 6 milyar 704 milyon metreküp oldu.
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Ocakta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 618 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyar 205 milyon metreküple ABD, 796 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.
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Bu dönemde Rusya ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 2,1 ve 28,9 azaldı, ABD'den yapılan ithalat ise yaklaşık yüzde 90 artış gösterdi.
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Ocakta kış şartlarının sert geçmesi ve kuraklık nedeniyle doğal gaz santrallerindeki tüketimin yüksek seyretmeye devam etmesi ithalata artış olarak yansıdı.
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Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi yüzde 9,4 arttı ve 6 milyar 851 milyon metreküp oldu.<br><br>Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 0,2 düşüşle 375,4 milyon metreküpe geriledi.<br><br>Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 14,8 düşüşle 1 milyar 181 milyon metreküpe indi.
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Geçen yıl ocakta konutlardaki doğal gaz tüketimi ise yüzde 23,6 artarak 3 milyar 386 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,7 azalışla 1 milyar 514 milyon metreküp oldu.<br><br>Doğal gaz stokunun yüzde 79,8'ini 1 milyar 208 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 20,2'sini 306 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.<br><br>Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 40 geriledi, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 0,5 arttı.
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Türkiye'nin Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi), Aliağa LNG Terminali ve Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne 30 Mart'a kadar 8 LNG kargosu ulaştı.
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Türkiye'ye ulaşan LNG gemilerindeki sıvı formdaki gaz, gerekli işlemlerden sonra boru hattı formuna uygun bir gaza dönüştürülüyor ve sisteme gönderiliyor. Böylece, gemilerle uzun bir yolculuk yapan doğal gaz, hane halkına kadar ulaşmış oluyor.
Türkiye'den LNG atağı: Onlarca dev geminin gelişiyle yüzde 66'lık artış yaşandı
Türkiye boru hatlarıyla yapılan sevkiyata göre daha ucuz maliyetli olan sıvılaştırılmış doğal gaza ağırlık vermeye devam ediyor. Mart ayı içerisinde Türkiye'ye çoğunluğu ABD'den olmak üzere 8 LNG gemisi giriş yaptı. LNG tarafında gerçekleştirilen atak rakamlara da yansıdı. Ocak ayında boru hatlarıyla doğal gaz ithalatı ise yaklaşık yüzde 9,9 azalırken LNG ithalatı ise yüzde 66,6 yükseldi.


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