Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın 13 Şubat'ta Antalya'da meydana gelen sel ve su taşkınlarında maddi zarara uğrayan çiftçilere ilişkin yazılı soru önergesini cevapladı.
Yumaklı, tarım sigortası yaptırmayan çiftçilerin de İl Acil Destek Ödeneği kapsamında zararlarının tazmini imkanının bulunduğunu bildirdi.
Öte yandan Yumaklı, Antalya'nın ilçelerinde, meydana gelebilecek taşkın tehlikesine karşı dere yataklarında 2024 Yılı Yatırım Programı'nda toplam 30 adet taşkın koruma ve taşkın rüsubat inşaatı yapım işinin de bulunduğunu kaydetti.