Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16, yıllık bazda ise yüzde 68,5 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,07 ile eğitim oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerilediğini belirtti.