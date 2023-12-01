Çiftçilere müjde: 1 milyar 81 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Yeni yıla sayılı günler kala otomobil markaları da kampanya üstüne kampanya yapıyor. Uzun bir aranın ardından ekim ayının başında başlayan sıfır otodaki kampanya rüzgarı giderek kızışıyor. Bu yönde araç alacaklar için son fırsatlar diyerek duyuru yapan Opel'in ardından Toyota ise kampanyasını "Yılın Son Çılgın Kampanyası" şeklinde ilan etti. Kampanya kapsamında marka araç alacaklar için indirim tutarını 250 bin TL'ye kadar çıkardı. İşte sıfır otoda model model yapılan son kampanyalar..