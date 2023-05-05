Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi: Bugün hesaplara yatırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda aralık ayından beri hissedilir bir düşüş sürecinin başladığını belirterek ''Son açıklanan verilerde yıllık enflasyonun 44'ün altına gelmesi bizim için de pozitif sürpriz oldu'' dedi. Bakan Nebati emekli maaşlarına artışla ilgili iki bakanlığın çalışma yaptığını ve kaynağının oluşturup Cumhurbaşkanına ilanı yönüne gidileceğini belirtirken, 'Döviz kurlarındaki ralli' iddialarına yönelik ise seçim sonrası rallinin söz konusu olmadığını söyledi