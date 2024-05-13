|
Ekonomi

Çiftçilere 'yararlanın' çağrısı: Bakanlık yeni nesil tarım sektörüne yönelik teşvikler veriyor

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, tarımda dijitalleşme ve yeni nesil uygulamaların arttığını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı da birtakım uygulamalarla yeni nesil tarım sektörüne teşvikler vermeye başladı. Çiftçilerimize bu desteklerden faydalanmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

10:40 - 13/05/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Eren Günhan Ulusoy, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tarımsal üretimdeki gücünden bahsederek, 164 ülkeye un ihracatı gerçekleştirildiğini ve bu dış satımdan yıllık 1 milyar doların üzerinde gelir elde edildiğini anlattı.


Türkiye'nin daha fazla üreterek tüketimde yerli buğdayın payını artırması gerektiğini kaydeden Ulusoy, böylece çiftçilerin daha fazla kazanacağını, un sanayisinin tamamen iç pazardan elde ettiği ham maddeyle ihracatını gerçekleştireceğini bildirdi.

Ulusoy, bu yıl 21 milyon ton buğday üretimi beklediklerini dile getirerek, "2024'te yine 3,5 milyon ton civarında un ihracatıyla dünya şampiyonluğunu devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


"Tarımda sürdürülebilirlik için dijitalleşme büyük önem arz ediyor"


Eren Günhan Ulusoy, tarımda sürdürülebilirliğin insan hayatının temel ihtiyaçlarından birine dokunması sebebiyle oldukça önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Küresel boyutta yaşanan hava koşullarındaki değişiklik ve kuraklık, artan yaşam maliyeti, pandemi ve savaşlar gıda tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini tehdit etti ve bu zincir kopma noktasına geldi. İnsanların gıdaya ulaşımındaki rolü nedeniyle tarımda sürdürülebilirlik kavramı hayati önem arz ediyor. Son yıllarda tarımda sürdürülebilirliği ve üretimi engelleyen tüm sıkıntılara karşı şirketler tarafından dijital hassas tarım araçları konusunda yatırımlar yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da birtakım uygulamalarla yeni nesil tarım sektörüne teşvikler vermeye başladı. Örtü altı üretime ve organik tarıma verilen teşvikler bu alanlardaki birkaç örnek arasında gösterilebilir. Çiftçilerimize bu desteklerden faydalanmalarını öneriyoruz."


Ulusoy, Avrupa Birliği ile ortak yürütülen projeler kapsamında belirlenen bölgelerde tarımsal üretimle ilgili projelere de özel destekler verildiğini ifade etti.


"Lisanslı depoculuk, üretimi ve depolamayı izlenebilir hale getiriyor"


IAOM Avrasya Başkanı Ulusoy, gerek işletmeci gerekse çiftçiler tarafında teşviklerin sağlanması, sistemin temellere oturması ve uzun vadede ülke ekonomisi ve tarımına büyük avantajlar sunması açısından lisanslı depoculuğun büyük önem arz ettiğini anlattı.


Lisanslı depoculuk hakkında bilgi veren Ulusoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Lisanslı depoculuk, dünyanın birçok ülkesinde oldukça gelişmiş sistem örneklerinin bulunduğu ve hem faaliyette bulunduğu bölgeye hem de ülke ekonomisine oldukça fayda sağlayan, 'hububat barajı' tabiriyle çok güzel anlatılan önemli bir sektördür. Türkiye için sistemin temellerinin geç atıldığını gözlemlesek de şu anki gelişim hızı tatmin edici düzeydedir. Lisanslı depoculuk, ürünlerin fiyat dalgalanmasını kontrol altına almada önemli bir rol oynamaktadır. Lisanslı depoculuk, üretimi ve depolamayı izlenebilir hale getiriyor."



Turizm için pilot il Burdur

Turizmin 81 ile ve 365 güne yayılması için yapılan çalışmalar kapsamında Burdur TÜRSAB tarafından pilot şehir seçildi. Bu kapsamda Burdur’un tanıtımına ağırlık verilecek ve turizmin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak. Konaklamanın ve turistlerin aktivite yapabileceği alanlar geliştirilecek. Burdur’un Salda Gölü, Kbriya ve Sagalassos antik kenti, Lavanta Bahçeleri, Ulu Cami gibi yerlerin tanıtımı ağırlık kazanacak. Burdur mutfağının ve yöreye ait kültürün de öne çıkarılması sağlanacak. Konuyla ilgili Yeni Şafak’a konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda hayata geçen turizm yüzyılı projesinin ilk durağı burdur oluyor" dedi.


#Dünya Çiftçiler Günü"
#Eren Günhan Ulusoy
#IAOM Avrasya
#tarım
#Teşvik
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yivsiz tüfek ruhsatnamesi uyarısı: Ruhsat yenileme başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?