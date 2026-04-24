Çiftçiye can suyu: ‘El birliği’yle traktör dönemi

Tasarruf finansmanı sektörünün en genç ve dinamik oyuncusu Albayrak Finans, ev ve araç sahibi olma hayallerini faizsiz modellerle gerçeğe dönüştürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisansı ile faaliyet gösteren şirket; ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyenlere yeni nesil, faizsiz çözümler sunuyor. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında temelleri atılan ve kısa sürede Türkiye genelinde 20 şubeye ulaşan Albayrak Finans’ın gelecek vizyonu, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Albayrak Finans Genel Müdürü Mustafa Çetin, yüksek faiz ortamında tasarruf finansman sisteminin bir güvenli liman haline geldiğini belirterek, "Tasarruf finansmanı alanında faaliyet gösteren 9 firma var ve sektöre girmek artık hiç de kolay değil. Sistemimiz tamamen faizsiz çalışıyor; ne faiz alıyor ne de faiz veriyoruz. Vatandaşlarımız önce tasarruf ediyor, belirli bir birikime ulaştıklarında kalan kısmı biz finanse ediyoruz" dedi.

ESNEK ÖDEME VE DİJİTAL SÖZLEŞME İMKÂNI

Müşterilere kuralı (çekilişli) ve kurasız olmak üzere iki temel seçenek sunduklarını vurgulayan Çetin, "Kurasız sistemde ödeme tarihi ve tutar seçimi standartken, kuralı sistemde müşterilerimiz gruplara giriyor ve teslim tarihlerini garanti altına alıyoruz. Araçta üst limitimiz 6 milyon 250 bin TL, ev ve çatılı iş yerlerinde ise 60 milyon TL. Araçlarda yaş sınırı aramıyoruz, ekspertiz değeri bizim için yeterli oluyor. Ayrıca müşterimiz ev finansmanını araca veya aracı eve çevirme esnekliğine sahip. Finansal şirketler organizasyon ücreti olarak minimum yüzde 7 civarı bir oran alıyor; ancak 15 gün içerisinde cayma hakkını kullanan müşterilerimize yatırdıkları tutarın tamamını iade ediyoruz" ifadelerini kullandı. Şirketin teknolojik altyapısına da değinen Çetin, "Biz dijital doğduk" diyerek, şubelerinin bulunmadığı illerde dahi uygulama üzerinden online sözleşmelerle anında işlem yapabildiklerinin altını çizdi.





TARIM SEKTÖRÜNE DE EL UZATTI

Albayrak Finans, geleneksel konut ve araç finansmanının dışına çıkarak tarım sektörüne de el uzattı. TÜMOSAN ile başlatılan traktör kampanyasının yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Çetin, "Çiftçilerimizin traktör alımlarını kolaylaştırmak için çok özel bir ödeme planı hazırladık. Çiftçilerimizin gelir akışlarına uygun, ödeyebilecekleri vadeler sunuyoruz. Kampanyanın daha ilk ayında beklentilerimizin çok üzerinde, ciddi bir taleple karşılaştık. Bu da sahada böyle bir faizsiz finansman modeline ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor" diye konuştu.





UFUKTA KATILIM BANKASI KURMAK DA VAR

Her ay işlem hacminde yüzde 50 büyüme kaydettikleri bilgisini de veren Mustafa Çetin, yıl sonu hedeflerini ve grubun nihai vizyonunu şu sözlerle özetledi: "Otomotivde 60 ay, konutta 10 yıl vade imkânı sunuyoruz. Şu anda İstanbul'da 8 şubemiz var. Bursa, İzmir, Antalya, Ordu, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Kayseri'nin ardından geçen hafta Van şubemizi açtık, yakında Mardin'e de gideceğiz. Bu yıl içinde önce 30, yıl sonunda ise 40 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Albayrak Grubu olarak finans sektöründeki bu ilk yatırımımızı büyütmek ve nihayetinde bir Katılım Bankası kurmak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor."



