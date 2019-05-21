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Ekonomi Vanda mini Çiftlikbank vakası Görene 50 bin TL ödül
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Van'da mini Çiftlikbank vakası!

Van'da mini Çiftlikbank vakası: Görene 50 bin TL ödül

Arkasında binlerce mağdur bırakan Çiftlikbank'ın ardından 'süt', 'kaşar', 'fırın' gibi isimlerle türeyen dolandırıcılık halkalarına bir yenisi daha eklendi. Van'da yazlık vaadi ile aralarında öğretmen, galerici, sağlıkçı çok sayıda kişiyi 3 milyon TL'nin üzerinde dolandırdığı iddia edilen S.K. ortadan kaybolurken, mağdurlar ise şahsı görüp de haber verene 50 bin TL ödül vadediyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Van Gölü.
Van Gölü.

Yaklaşık 130 bin kişiyi dolandırıp Türkiye’den kaçan firari Mehmet Aydın'ın kurduğu Çiftlikbank organizasyonuna ilişkin davanın ikinci duruşması geçtiğimiz günlerde yapılmaya başlarken yapılan onca uyarı ve haberlere rağmen dolandırıcılık olayları hız kesmeden devam ediyor.

Son hadisenin adresi Van oldu. Sülün Osman ve Titan Kenan'ın ardından uzun yıllar sonra Çiftlikbank ile yeniden hortlayarak 'solucan', 'süt', 'tanker', 'enerji', 'kaşar' ve fırınbank gibi farklı isimlerle çok sayıda kişiyi mağdur etmeye devam eden titan zinciri, Van'da ise 'yazlıkbank' şeklinde ortaya çıktı.

  • Van 112 Acil Servisi'nde sözleşmeli personel olarak çalışan S.K.'nın çok sayıda kişiden topladığı 3 milyon TL'nin üzerindeki para ile ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Yapılması vaadedilen projenin görseli.

YAZLIK VAADİ

Sağlık personeli olarak çalışmasının yanı sıra ticaretle de uğraşmasından kaynaklı bölgede tanınan S.K., Van'ın sahil köyü olan Mollakasım'da 50 adet yazlık yapacağını belirterek aralarında öğretmen, galerici, sağlıkçı ve esnafların da olduğu çok sayıda kişiden para topladı.

1,5 YILDIR KAYIP

Yazlıkların tanesini 350 bin TL'den satacağını belirten S.K., Mollakasım'da akrabalarının üzerine bulunan araziye yapılacak yazlıklara ilişkin bir de proje çizdirdi.

2014 ten 2018'e kadar çok sayıda kişiden yapılacak yazlıklar için nakit paranın yanı sıra ev ve araba da alan S.K., topladığı 3 milyon TL'nin üzerindeki para ile geçtiğimiz yıl Ocak ayında ortadan kayboldu.

Yapılması vaadedilen projenin görseli.

GÜVEN İÇİN AİLEYİ DE İŞİN İÇİNE KATTI

En fazla para kaptıranlardan biri olan bölgede öğretmenlik yapan Reşat Elçi, S.K.'nın dolandırıcılık işini tek başına yapmadığını, annesini babasını ve kardeşlerinin de ticaret yaparken güven sağlamak adına kullanmış olduğu araçları alıp sattığını belirterek,''Annesi ve babası bizlerle çeşitli zamanlar da bir araya gelerek güven imajı oluşturuldu.'' dedi.

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ARAZİ AMCA VE HALAYA AİT

Kendisinin bildiği ondan fazla kişiden bu şekilde para toplandığını ve rakamın 3 milyon TL'nin üzerinde olduğunu dile getiren Elçi, yazlıkların yapılacağı Mollakasım'daki arazinin üzerinde tek bir çivinin dahi çakılmadığını dile getirdi. Elçi, arazinin tapusunun ise S.K.'nın amca ve halasının üzerine olduğunu kaydetti.

Yapılması planlanan projenin görseli.

20 YILLIK ARKADAŞINI 200 BİN TL ÇARPTI

S.K.'nın yazlıklar için sadece nakit para toplamadığını ev ve araba da aldığını belirten Elçi, S.K.'nın 20 yıllık arkadaşını bile 200 bin TL dolandırdığını vurguladı.

Olayın yargıda olduğunu da ifade eden Elçi, eşi ile birlikte 2018 yılı Ocak ayından beri kayıp olan S.K.'nın son olarak Denizli'nin Kale ilçesinde görüldüğünü dile getirdi.

  • Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu sonrasında yapılan incelemede, olayın nitelikli dolandırıcılık faaliyetinin niteliklerini taşımadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

GÖRÜPTE HABER VERENE 50 BİN TL

S.K'nın bulunması için sosyal medya üzerinden de duyuruda bulunan Reşat Elçi, ''Bu dolandırıcı hayatımızı çaldı. Van'da mini Çiftlikbank vakası yaşattı. Onlarca aile mağdur. Gören bilen bana Allah rızası için ulaşsın.'' diyerek kendisine S.K.'nın bulunmasında yardımcı olacak kişiye ise 50 bin TL para ödülü vereceğini açıkladı.

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