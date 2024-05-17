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Ekonomi

Çin graniti ithalatına önlem uygulanmasına devam edilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Ticaret Bakanlığınca Çin menşeli 'granit' ithalatında yürürlükteki dampinge karşı önlemin devam edilmesi kararlaştırıldı.

11:33 - 17/05/2024 Cuma
AA
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Tebliğle, söz konusu ürüne yönelik gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması sonucunda alınan karar belirlendi.


Yürütülen soruşturma sonucunda, bu ürüne yönelik mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda damping ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu çerçevede, Çin menşeli granite uygulanan dampinge karşı önlemin ton başına 174 dolar olarak devam etmesine karar verildi.



Resmi Gazete'de yayımlandı

Öte yandan, Bakanlığın İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.


Tebliğle, silindirli kapı kilidi, levha, asma kilit, saat, çakmak ve ateşleyici gibi eşyaların ithalatında gözetim uygulaması uygulanması kararlaştırıldı.


Söz konusu ürünlerin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 0,08 ile 30 dolar arasında değişecek.


Tebliğ, 30 gün sora yürürlüğe girecek.


Bakan Bolat: Dış ticaret açığı son 10 ayda 30,4 milyar dolar azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 80. Mali Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile oda ve borsa başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada yaptığı konuşmada, başta temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri olmak üzere, vatandaşların ve dürüst çalışan tacirin mağdur olabileceği ve piyasa dengesiyle ticari akışın olumsuz etkilenebileceği sektör ve ürünlerle ilgili yasal mevzuat çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bolat, ayrıca Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün tarihte ilk defa 1 trilyon dolar eşiğini aşarak, 1 trilyon 118 milyar dolar, kişi başı gelirin ise 13 bin 110 dolar seviyesine ulaştığını ifade etti.


#Resmi Gazete
#Ticaret Bakanlığı
#granit
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