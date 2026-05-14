Çin menşeli laminant parke ithalatında dampinge karşı önlem sürecek

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre söz konusu ürünün ithalatına yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanarak alınan karar yürürlüğe konuldu.

Soruşturma sonucu Çin menşeli ürüne yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Bu nedenle Çin menşeli laminant parke ithalatında dampinge karşı önlem, firmalara göre metrekare başına 1,60 dolar ile 2,40 dolar olarak uygulanacak.

Söz konusu önlem 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak.











