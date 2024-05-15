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Ekonomi

Çin Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (politika faizi) sabit tutma kararı aldı.

11:11 - 15/05/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

PBoC'dan yapılan açıklamada, politika faizi işlevi gören oranın yüzde 2,5'te sabit tutulacağı bildirildi.


Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya yeni nakit aktarılmadı.


MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.

PBoC'nin, piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşı ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğü gözleniyor.

#Çin Merkez Bankası (PBoC)
#likidite
#Politika faizi
#ters repo
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