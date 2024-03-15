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Ekonomi

Çin Merkez Bankası faizi sabit tutup piyasadan net nakit geri çekti

Çin Merkez Bankası bir yıl vadeli borçlanma faizi oranını sabit tutarken, Orta Vadeli Kredi Aracı ve ters repo işlemleriyle piyasaya aktardığından daha fazla nakit varlığı geri aldı. Bankanın açıklamasında, işlemlerin, "finans kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankacılık sistemindeki likiditeyi yeterli ve makul seviyede tutmayı" amaçladığı kaydedildi.

11:23 - 15/03/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

PBoC'dan yapılan açıklamada, MLF ile bankalara yüzde 2,5 faizle bir yıl vadeli 387 milyar yuan (yaklaşık 53,78 milyar dolar), ters repo işlemleri ile de yüzde 1,8 faizle 7 gün vadeli 13 milyar yuan (yaklaşık 1,81 milyar dolar) aktarıldığı bildirildi.


Banka, MLF ile 15 Mart 2023'te bankalara 481 milyar yuan (yaklaşık 66,84 milyar dolar) nakit sağlamıştı. Söz konusu kredilerin 1 yıllık vadesi dolduğundan ve aynı faizle daha az para aktarıldığından piyasadan yaklaşık 13 milyar dolar net nakit çıkışı oldu.


Bankanın açıklamasında, işlemlerin, "finans kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankacılık sistemindeki likiditeyi yeterli ve makul seviyede tutmayı" amaçladığı kaydedildi.

MLF, Çin bankalarının menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.


Ters repo işlemlerinde ise Merkez Bankası, menkul varlıkları ileri tarihte geri satmak üzere satın alarak piyasaya nakit aktarıyor.


Çin Merkez Bankasının, piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşı ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğü gözleniyor.

Analistler, ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği öngörüsünün PBoC'nin faiz kararında kararını etkili olmuş olabileceğini ifade etti.







#Çin Merkez Bankası
#likidite
#Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF)
#Politika faizi
#ters repo
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