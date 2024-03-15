Çin Merkez Bankası faizi sabit tutup piyasadan net nakit geri çekti

Yerli imkanlarla İHA/SİHA, uçak, helikopter, gemi, tank, füze ve hava savunma sistemleri gibi denizde, havada ve karada onlarca ürünü ortaya koyarak dünyanın yakından takip ettiği bir konuma erişen Türk savunma sanayi bu alanda elde ettiği başarıyı sivil alana da taşımaya hazırlanıyor. İlk milli uçak motorunda ilk başarılı test sonrası gözler yerli yolcu uçağı projesine de çevrildi. Uzmanlar milli uçak motorunun tarihi dönüm noktası olduğunu vurgularken yerli yolcu uçağında da takvim netleşti. Savunmadaki Türkler bu hafta havada gerçekleşen iki önemli gelişmeyi gündemine aldı.