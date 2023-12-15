Çin Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

PBoC'dan yapılan açıklamada, MLF ile bankalara yüzde 2,5 faizle bir yıl vadeli 1 trilyon 450 milyar yuan (yaklaşık 204 milyar dolar), ters repo işlemleri ile de yüzde 1,8 faizle 7 gün vadeli 50 milyar yuan (yaklaşık 7 milyar dolar) aktarıldığı bildirildi.