|
Ekonomi

Çin Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli faiz oranını (politika faizi) sabit tutarken, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ve ters repo işlemleriyle piyasaya para aktardı.

12:40 - 15/12/2023 الجمعة
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

PBoC'dan yapılan açıklamada, MLF ile bankalara yüzde 2,5 faizle bir yıl vadeli 1 trilyon 450 milyar yuan (yaklaşık 204 milyar dolar), ters repo işlemleri ile de yüzde 1,8 faizle 7 gün vadeli 50 milyar yuan (yaklaşık 7 milyar dolar) aktarıldığı bildirildi.


Açıklamada, işlemlerle, "bankacılık sistemindeki likiditeyi yeterli seviyede tutma" ve "piyasaya orta ve uzun vadede uygun miktarda temel para birimi arz etmenin" amaçlandığı kaydedildi.

MLF, Çin bankalarının menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankası'ndan orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.


Ters repo işlemlerinde ise Merkez Bankası, menkul varlıkları ileri tarihte geri satmak üzere satın alarak piyasaya nakit aktarıyor.




#Çin Merkez Bankası (PBoC)
#likidite
#Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF)
#Politika faizi
#ters repo
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2024? MEB'den açıklama!