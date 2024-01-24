Çin Merkez Bankası'ndan 1 trilyon yuanlık hamle: Zorunlu karşılık oranlarını düşürdü:

Sıfır otomobil pazarına yeni bir rakip daha geliyor. Opel'in tamamen elektrikli yeni SUV modeli yolda. Markanın tamamen elektrikli yeni SUV modelinin ismi Frontera olacak. Alman markanın yeni Şimşek Logosu'nu taşıyan ilk seri üretim otomobili de elektrikli Frontera olacak. SUV modeli Frontera, en başından itibaren elektrikli bir araç olarak satışa sunulacak. Opel Frontera, yüksek seviyede yaşam alanı ve çok yönlülük sunarak hem aktif bir yaşam tarzına sahip müşterilere hem de ailelere hitap edecek.