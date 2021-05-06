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Ekonomi Çin ve Vietnamdan gelen dokuma ürünlerine yönelik önlem alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çin ve Vietnam'dan gelen dokuma ürünlerine yönelik önlem alınacak

Ticaret Bakanlığı, Çin ve Vietnam'dan ithal edilen bazı dokuma ürünlerinde haksız rekabetin önlenmesi amacıyla dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verdi.

Haber Merkezi AA
Çin ve Vietnamdan gelen dokuma ürünlerine yönelik önlem alınacak
Foto/arşiv: Ticaret Bakanlığı

Bakanlık tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin ve Vietnam menşeli "polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)" ürünlerine yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı. Bu kapsamda, söz konusu ürünlerde kilogram başına Çin'den ithal edilen için 1,06 dolar, Vietnam'dan gelenler için 1,16 dolar dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

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