Çin yeni bir krizin eşiğinden döndü: Beklenen ödeme son gün yapıldı

Borsa İstanbul'da rekor rallisi devam ederken yatırımcı akını da sürüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yayımladığı verilere göre borsada yatırımcı sayısı 6 milyon 257 bin 415 kişi rekor tazeledi. Verilere göre 15 günde yatırımcı sayısındaki artış 627 bin olurken, bir aylık artış 1 milyon 158 bin oldu. Söz konusu rekorda halka arzlar etkili olurken 35 yaş altı yatırımcı sayısı 1 ayda 657 bin yükseldi.