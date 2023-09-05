Çin yeni bir krizin eşiğinden döndü: Beklenen ödeme son gün yapıldı

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Çinli müteahhit Country Garden Holdings Co. iki dolar tahvilinin kuponlarını ödemesiz dönemler içinde ödeyerek ilk temerrüt riskini atlattı. Ödeme ile birlikte ülkenin finans piyasalarını sarsan likidite krizi ötelenmiş oldu.
Bloomberg'in haberine göre dünyanın en borçlu emlak firmaları arasında yer alan Country Garden'ın bazı tahvil sahiplerine ödeme ile ilgili bilgi verdiği ifade edildi.
Ödemeler, Çin'in en zengin kadınlarından Yang Huiyan tarafından yönetilen inşaat şirketine 1,36 trilyon yuanlık (187 milyar dolar) toplam yükümlülükleri konusunda zaman kazandırırken şirketin ve emlak sektörünün karşı karşıya olduğu borç krizi tehdit oluşturmaya devam ediyor.
Country Garden tahvilleri, son dönemdeki kazanımlara rağmen hala dolar başına 9-14 sent civarında seviyelerde işlem görüyor ve bu da yatırımcıların bir devlet kurtarmasından ziyade nihai bir yeniden yapılandırma veya tasfiye beklediğini gösteriyor.