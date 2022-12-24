Ekonomi Çinde 10 ayda üretilen pillerin şarj kapasitesi 580 gigavatsaati buldu
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin'de 10 ayda üretilen pillerin şarj kapasitesi 580 gigavatsaati buldu

Çin'de 2022'nin ilk 10 ayında üretilen lityum iyon pillerin toplam şarj kapasitesi 580 gigavatsaate ulaştı. Aynı dönemde Çin'in lityum iyon pil ihracatı ise yüzde 87 oranında artış gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Çinde 10 ayda üretilen pillerin şarj kapasitesi 580 gigavatsaati buldu
Arşiv

Çin'de üretilen lityum iyon pillerin toplam şarj kapasitesi 2022'nin 10 ayında 580 gigavatsaate ulaştı.

Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığının verilerine göre, iki aylık dönemde mobil cihazlar ve elektronik aletler için 84 gigavatsaat, elektrikli otomobiller için de 224 gigavatsaat şarj kapasitesi üretildi.

Söz konusu dönemde Çin'in lityum iyon pil ihracatı yıllık yüzde 87 arttı.

Çin, son 5 yıldır mobil cihazları ve elektrikli araçları çalıştıran pillerin en büyük pazarı konumunda bulunuyor. Özellikle Çin'de ve dünyada elektrikli otomobillere talebin artması pil üretimine de yansıyor.

Çin Binek Otomobil Üreticileri Birliği, "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan şarj edilebilen pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli otomobillerin satışının, 2022'nin 10 ayında 5,03 milyona ulaştığını bildirmişti. Satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100,1 artmıştı.

İngiltere'den 'Çin' kararı: Kullanılması yasaklandı
DÜNYA
İngiltere'den 'Çin' kararı: Kullanılması yasaklandı

Tesla'da kriz sürüyor: 80 bin araç daha geri çağırıldı
TEKNOLOJİ
Tesla'da kriz sürüyor: 80 bin araç daha geri çağırıldı
Yerli Haalanddan muhteşem gol

Yerli Haaland'dan muhteşem gol

​​Fenerbahçe ve Galatasaray transfer etmek istiyor.
Seyahat süresi 10 dakikaya düştü

Seyahat süresi 10 dakikaya düştü

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.
Ünlü İngiliz ekonomist TRT World’ün ilanı üzerine itiraf etti: Bir muz cumhuriyeti haline geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili önemli açıklama.

​Bir milyon kişi elektriksiz kaldı, 12 kişi öldü.

Kızılelma'dan sonra bir müjde daha: Önümüzdeki aylarda havalanacak.

Dağın tepesinde sürü halinde görüntülendiler.

Kötü koku yayıldığını fark edenler polise haber verdi.

Bin yıl yaşayabiliyor: Bölgenin en gözde yeri olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi pazartesi vereceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi pazartesi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir - Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, ''Erzurum, Malazgirt'ten de önce Pasinler Zaferi ile Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren yolu açılmıştır. Erzurum'u Karadeniz'e bağlanıyoruz ve Erzurum'u Karadeniz'den dünyaya açılıyoruz'' açıklamasında bulundu. Yeni müjdeleri vereceğini ifade eden Erdoğan, ''Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz, pazartesi bununla ilgili yeni müjdeleri paylaşacağız'' dedi.
İstanbul'da 'şok evlerine' yönelik operasyonda 101 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

İstanbul'da 'şok evlerine' yönelik operasyonda 101 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da düzensiz göçmenlerin kaldığı "şok evlerine" düzenlenen operasyonda 101 kişi yakalandı. Operasyon sırasında şüpheli davranışlarda bulunan başka bir kişinin evinde yapılan aramada uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

MHP lideri Bahçeli: Türkiye düşmanlarının avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir
Gündem

MHP lideri Bahçeli: Türkiye düşmanlarının avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 18. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika töreninde açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu için, 'Saraçhane’de rol kapma derdine düşenlerin bu yeni yüzyılı bırakınız anlamasını varlıklarını ibra etmeleri ve iddia ile sürdürmeleri bile akla ziyan bir haldir. Baba ile oğul arasındaki gel-gitli sürece müdahil olan ablaların da ‘Biz de varız’ çıkışı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki iki partinin kazandığı çatık kaşlarla hatırlanıp ikilik çıkarması malum olduğunuz bir menfaat çatışmasıdır.' ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.