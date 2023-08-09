Çin'de deflasyon endişeleri artıyor: 30 ay sonra ilk kez azaldı

Son dakika ulaşıma zam haberi İstanbulluları üzecek cinsten. İstanbul'da Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşım zam oranı yüzde 51,52 olarak belirlendi. Karar oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre taksi bindi indi ücreti 70 liraya çıktı. Peki taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? İstanbul'da toplu ulaşım ücretleri son durum bilgileri.