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Ekonomi

Çin'de deflasyon endişeleri artıyor: 30 ay sonra ilk kez azaldı

Çin'de üretici fiyatlarında devam eden gerileme ve tüketici fiyatlarındaki durgunluk deflasyon riskine dair endişeleri artırdı. Üretici fiyatlarında 9 aydır devam eden düşüş eğilimi temmuzda da sürerken tüketici fiyatları Şubat 2021'den bu yana ilk kez azaldı.

10:29 . 9/08/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Temmuz 2023 verilerini açıkladı.


Temmuzda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yüzde 0,3 geriledi.

Üretici fiyatlarında 9 aydır süren düşüş eğilimi devam ederken tüketici fiyatları Şubat 2021'den bu yana ilk kez azaldı.


- Tüketici fiyatlarında durgunluk deflasyon endişesini artırıyor

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, haziranda sabit kaldıktan sonra temmuzda yüzde 0,3 gerileyerek deflasyon endişelerini artırdı.

TÜFE, mart ayından itibaren yüzde 1'in altında artışlar kaydederek durgunluk seyrine girmişti.


Endeks temmuzda önceki aya göre yüzde 0,2 artsa da tüketici talebinde kalıcı toparlanma işareti görülmüyor.


Gıda fiyatları hazirandaki yüzde 2,3 artışın ardından temmuzda yüzde 1,7 azalırken, haziranda yüzde 0,6 gerileyen gıda dışı enflasyon temmuzda sabit kaldı.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek tüketici enflasyonundaki artış haziranda yüzde 0,4 iken temmuzda yüzde 0,8 oldu.


Analistler fiyatların üst üste üç ayda azalması olarak tanımlanan "deflasyon" riskine karşı hükümetin iç talebi güçlendirmeye yönelik tedbirler alması gerektiğine işaret ediyor.


- Üretici fiyatları 10 aydır düşüşte

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE'de ise 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme, bu yılın ilk 7 ayında da sürdü.

ÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 4,4, aylık bazda yüzde 0,2 geriledi.


Üretici fiyatlarındaki gerileme imalat sektörünün Kovid-19 salgınının ve süregelen olumsuz dış koşullarında etkisinden hala çıkmadığını gösteriyor.

Hükümet, 5 Mart'ta Ulusal Halk Kongresi'ne sunduğu çalışma raporunda, bu yıl enflasyonu yüzde 3 civarında tutmayı hedeflediğini bildirmişti.




#Çin
#deflasyon
#Enflasyon
#Kovid-19
#temmuz
#TÜFE
#ÜFE
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