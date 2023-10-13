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Ekonomi

Çin'de deflasyon endişesi: Üretici fiyatlarında düşüş 12 aydır sürüyor

Çin'de üretici fiyatlarında devam eden gerileme ve tüketici fiyatlarındaki durgunluk, deflasyon riskine dair endişeleri artırdı. Ülkede üretici fiyatlarında düşüş eğilimi 12 aydır devam ediyor:

11:03 . 13/10/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Eylül 2023 verilerini açıkladı.


Eylülde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 gerilerken Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sabit kaldı.


Ülkede üretici fiyatlarında düşüş eğilimi 12 aydır devam ederken tüketici fiyatlarının sabit kalması, deflasyon riskine işaret ediyor. Orta ve uzun vadeli deflasyon riskine dair endişeler arttı.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme, yılın 9 ayında da sürdü.

Analistler üretici fiyatlarındaki düşüşü, dış talebin zayıf olmasına bağlıyor. İmalat sektörü ihracata dayalı Çin'de, eylülde dış satım yıllık bazda yüzde 6,2 geriledi.


Tüketici fiyatları durgun seyrediyor


Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE ise eylülde geçen aya göre yüzde 0,1 artsa da yıllık bazda artış veya düşüş kaydetmedi.

Durgun seyreden tüketici fiyatları 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 0,4 arttı.


Eylülde gıda fiyatları yüzde 3,2 azalırken hizmet fiyatları yüzde 1,3 arttı. Gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek enflasyon ise yüzde 0,8 artış kaydetti.

Ülkede fiyat artışlarının, hükümetin bu yıl için öngördüğü yüzde 3'lük enflasyon hedefinin gerisinde kaldığı gözleniyor.




#Çin
#deflasyon
#Enflasyon
#Kovid-19
#TÜFE
#ÜFE
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