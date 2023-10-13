Çin'de deflasyon endişesi: Üretici fiyatlarında düşüş 12 aydır sürüyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen insansız araç çözümleri deniz alanındaki çalışmalarla zenginleşiyor. Bu kapsamda sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bir kabiliyet daha yerli imkanlarla geliştirilip Mavi Vatan'da test edildi. Yapılan atışlarda dakikalar içinde hedef gemi batırılırken testlerde Bayraktar TB2 İHA'nın rolü de dikkat çekti. Savunmadaki Türkler bu hafta denizlerde bir ilk olarak da kayıtlara geçen TB-2 - Albatros ortak operasyonunu gündemine aldı.