Çin'de iPhone yasağı genişliyor: Çalışanlarına 'İşe getirmeyin' talimatı vermeye başladılar

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Wall Street Journal'ın kamuda iPhone yasağı haberini teyit ederken, bazı kurumların çalışanlarına iPhone'larını işe getirmemeleri yönünde talimat vermeye başladığını söyledi.
Kaynaklar Pekin'in bu kısıtlamayı çok daha geniş bir şekilde kamu iktisadi teşebbüsleri ve hükümet kontrolündeki diğer kuruluşlara da yaymayı planladığını belirtti.
Bu durum, Apple'ın gelirinin yaklaşık beşte birini elde ettiği ve milyonlarca Çinli'yi istihdam eden geniş fabrikaları aracılığıyla dünyadaki iPhone'ların çoğunu ürettiği bir pazardaki konumunu aşındırma tehdidi de yaratıyor.
Devlet firmaları ya da kuruluşları bu tür yasakları ne kadar sıkı uygulayacakları konusunda muhtemelen farklılık gösterecek; bazıları Apple cihazlarını işyerinden men ederken, diğerleri çalışanların bunları kullanmasını tamamen yasaklayabilecek.
KeyBanc Capital Markets Analisti Brandon Nispel Çarşamba günü yayınladığı bir raporda, Apple'ın Pekin ile olan ilişkisi ve ekonomi için önemi göz önüne alındığında, "tarihsel olarak Çin'de hükümet kısıtlamalarına karşı nispeten güvenli olarak görüldüğünü" söyledi