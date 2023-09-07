Çin'de iPhone yasağı genişliyor: Çalışanlarına 'İşe getirmeyin' talimatı vermeye başladılar

Wall Street Journal'ın kamuda iPhone yasağı haberini teyit ederken, bazı kurumların çalışanlarına iPhone'larını işe getirmemeleri yönünde talimat vermeye başladığını söyledi.





Kaynaklar Pekin'in bu kısıtlamayı çok daha geniş bir şekilde kamu iktisadi teşebbüsleri ve hükümet kontrolündeki diğer kuruluşlara da yaymayı planladığını belirtti.





Pekin'in uygulamaya geçmesi halinde daha önce benzeri görülmeyen bu yasak, hassas ortamlarda yabancı teknoloji kullanımının kökünü kazımaya yönelik yıllardır süren çabaların doruk noktası olacak ve Pekin'in Amerikan yazılım ve devrelerine olan bağımlılığını azaltma çabalarıyla aynı döneme denk gelecek.





Bu durum, Apple'ın gelirinin yaklaşık beşte birini elde ettiği ve milyonlarca Çinli'yi istihdam eden geniş fabrikaları aracılığıyla dünyadaki iPhone'ların çoğunu ürettiği bir pazardaki konumunu aşındırma tehdidi de yaratıyor.





Bloomberg'in haberine göre konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, kaç şirket ya da kurumun kişisel cihazlara yönelik kısıtlamalar getirebileceğinin belirsiz olduğunu ve henüz resmi ya da yazılı bir tedbir kararı bulunmadığını belirtti.





Devlet firmaları ya da kuruluşları bu tür yasakları ne kadar sıkı uygulayacakları konusunda muhtemelen farklılık gösterecek; bazıları Apple cihazlarını işyerinden men ederken, diğerleri çalışanların bunları kullanmasını tamamen yasaklayabilecek.





Petrol devi PetroChina Co. gibi Çin devlet firmaları milyonlarca kişiyi istihdam ediyor ve merkezi olarak planlanan ekonominin büyük bir bölümünü kontrol ediyor.





KeyBanc Capital Markets Analisti Brandon Nispel Çarşamba günü yayınladığı bir raporda, Apple'ın Pekin ile olan ilişkisi ve ekonomi için önemi göz önüne alındığında, "tarihsel olarak Çin'de hükümet kısıtlamalarına karşı nispeten güvenli olarak görüldüğünü" söyledi











