Ekonomi Çindeki gayrimenkul krizi endişeleri Avrupa borsalarını vurdu
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin’deki gayrimenkul krizi endişeleri Avrupa borsalarını vurdu

Çin emlak şirketi Evergrande ve bankalara yönelik endişelerinin riskten kaçınma eğilimini güçlendirmesiyle birlikte Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Haber Merkezi AA
Çin’deki gayrimenkul krizi endişeleri Avrupa borsalarını vurdu
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Avrupa borsaları, yatırımcıların Çin emlak şirketi Evergrande ve bankalara yönelik endişelerinin riskten kaçınma eğilimini güçlendirmesinin ardından haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,67 azalarak 454,12 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,74 azalarak 6.455,81 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,86’lık düşüşle 6.903,91 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,57 değer kaybederek 25.048,26, Avrupa’nın en büyük ekonomik ekonomisine sahip Almanya'da ise DAX 30 endeksi yüzde 2,31 düşerek 15.132,06 seviyesinden kapandı.

Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, bugün satışlarla yüzde 1,40’ın üzerinde düşüş gösterirken, Avrupa bankacılık endeksinde düşüş yüzde 4,25 oldu. Ham madde şirketlerinin hisseleri, demir cevheri fiyatlarındaki düşüşün artarak sürmesiyle ortalama yüzde 3,56 değer kaybetti.

Ham madde, bankacılık ve seyahat sektörlerindeki düşüşler diğer sektörlerde düşüşlere yol açtı.

Avrupa borsalarındaki sert düşüşte, yatırımcıların, Çin emlak devi Evergrande’nin finansal sistemi tehdit eden 300 milyar dolar borcuna, artan enflasyona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde başlatılan kamu teşviklerinin sonlandırılmasına ve Kovid-19 salgınına yönelik artan endişeleri etkili oldu.

Öte yandan, ilaç şirketi AstraZeneca hisseleri, şirketin meme kanserine yönelik bir ilaçta “umut verici” sonuçlar açıklamasından sonra yüzde 6,2 yükseldi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu’nun hisseleri, sermaye artırımı kararından sonra yüzde 5'ten fazla değer kazandı.Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.28 itibarıyla yüzde 0,03 artışla 1,173 seviyelerinde işlem gördü.

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