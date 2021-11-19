Ekonomi Çinden dikkat çeken açıklama Yılda 500 bin elektrikli araç üretecekler
OTOMOTİV

Çin'den dikkat çeken açıklama: Yılda 500 bin elektrikli araç üretecekler

Otomotiv sektörü dizel ve benzinli araçlardan elektrikli araçla hızla geçiş yapmaya devam ederken dikkat çeken açıklama Çin'den geldi. Ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaleti, 2025 yılına kadar yılda 500 bin elektrikli araç üretecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Çinden dikkat çeken açıklama: Yılda 500 bin elektrikli araç üretecekler
Foto/arşiv

Ciangsu Sanayi ve Enformasyon Dairesi, yaptığı açıklamada, elektrikli araç satışlarının toplam satışların 2025'te yüzde 20'sini, 2035'te ise yarısını aşmasını amaçladıklarını belirtti.

Açıklamada, eyalette 2025'te yılda 500 bin elektrikli araç üretecek kapasiteye ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Otomotiv sanayinin önemli merkezlerinden biri konumundaki eyalet, 2020'de 96 bin elektrikli araç üreterek Çin'deki toplam arzın yüzde 7'sini karşılamıştı.

Ciangsu'da 2020 sonunda yollardaki elektrikli araç sayısı 274 bine ulaşmıştı. Eyalet özellikle kent içi toplu taşımada kullanılan elektrikli otobüs üretimiyle öne çıkıyor.

Çin, son 6 yıldır dünyada en fazla elektrikli araç üretilen ve satılan ülke konumunda bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: Savunmayı tasarlayan ve ihraç eden ülkeyiz
EKONOMİ
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: Savunmayı tasarlayan ve ihraç eden ülkeyiz

Merkez Bankası üretim için faizi bir puan daha düşürdü
EKONOMİ
Merkez Bankası üretim için faizi bir puan daha düşürdü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: E-ticaretin de kuralı olacak
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: E-ticaretin de kuralı olacak

Cesaretim sayesinde yaşıyorum

'Cesaretim sayesinde yaşıyorum'

​Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu.
Saadet zinciri vurgunu

'Saadet zinciri' vurgunu

​3 bin 200 mağdur, 60 milyon TL haksız kazanç.
Küçük Müslümeden acı haber

Mersin'de kaybolan küçük kız 10 gündür aranıyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.