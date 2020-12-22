Ekonomi Çine giden ikinci ihracat treni Kayseriye ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çin'e giden ikinci ihracat treni Kayseri'ye ulaştı

Çin'e gitmek üzere Tekirdağ Çerkezköy'den hareket eden ikinci ihracat treni, Kayseri'ye ulaştı. Yaklaşık 20 dakika mola verildikten sonra tren, burada yapılan işlemlerin ardından yeniden hareket etti.

Haber Merkezi DHA
Tren Kayseri'ye ulaştı.
Tren Kayseri'ye ulaştı.

Çin'e gitmek üzere Tekirdağ Çerkezköy'den hareket eden ikinci ihracat treni, Kayseri'ye ulaştı. Yaklaşık 20 dakika mola verildikten sonra tren, burada yapılan işlemlerin ardından yeniden hareket etti.

Tren, Kayseri'den sonra Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars güzergahını izleyerek, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacak. Trenin yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan- Hazar Denizi geçişi Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri olacak. Tren, toplam 8 bin 693 kilometre yol katederek; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecek.

İhracat treni Çin’e vardı
EKONOMİ
İhracat treni Çin’e vardı

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