Ekonomi Çinin kasasında 31 trilyon dolar var
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin'in kasasında 3.1 trilyon dolar var

Dünyanın en büyük döviz rezervlerine sahip olan Çin’in döviz rezervleri dün açıklanan rakamlara göre ekim ayı sonunda 3 trilyon 105 milyar dolara ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Çin'in döviz rezervi 3 trilyon 105 milyar dolara ulaştı.
Çin'in döviz rezervi 3 trilyon 105 milyar dolara ulaştı.

Devlet Döviz Yönetimi'nin (State Administration of Foreign Exchange - SAFE) verilerine göre bu rakam bir önceki aya oranla 12.7 milyar dolarla yüzde 0.4’lük bir artışa işaret ediyor.

SAFE sözcüsü Wang Chunying, döviz rezervlerinin artışında döviz kurları ve varlık fiyatlarındaki değişikliklerin yanı sıra farklı koşullarında etkisi olduğunu söyledi.

Wang, “Küresel ticaret durumunu da içeren faktörler, başlıca ülkelerin parasal ve Brexit’le ilgili beklentilerinin yanı sıra ABD doları endeksinde düşüş ve ana tahvil fiyatlarında düşüş etkili oldu” dedi.

Dış belirsizliklerin artmasına rağmen, Çin ekonomisinin genel istikrarı koruduğuna, daha iyileştirilmiş ve istikrarlı bir ekonomik görünüme sahip olduğunu belirten Wang, gösterdiğini belirtti. Wang, Wang, döviz piyasasında dengeli arz ve talebin ve rezervleri sağlam bir şekilde büyüttüğünü de sözlerine ekledi.

1 liraya devredilmişti: Türkiye'nin en büyük 23. şirketi oldu
EKONOMİ
1 liraya devredilmişti: Türkiye'nin en büyük 23. şirketi oldu

70 milyar dolarlık hedefe spor turizmi taşıyacak
EKONOMİ
70 milyar dolarlık hedefe spor turizmi taşıyacak
Servis şoförü tutuklandı

Servis şoförü tutuklandı

​Avcılar'da gerçekleşen kazada servis şoförü için tutuklama kararı.
Karayılanı ölü yılan haline getireceğiz

Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Bakan Soylu, terörle mücadeleye yönelik açıklamalarda bulundu.
ABD ve Rusya sözünü tutmadı

ABD ve Rusya sözünü tutmadı

​Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
1 liraya<br>devredilmişti

1 liraya
devredilmişti

Türkiye'nin en büyük 23'üncü şirketi oldu.
Müzik, resim ve tiyatro müfredata girdi

Müzik, resim ve tiyatro müfredata girdi

Suudi Arabistan'da yeni karar.
Hepsi ele geçirildi

Hepsi ele geçirildi

​Tel Abyad'da arama faaliyetleri devam ediyor.

4 saatlik şarjla <br>400 km gidiyor

4 saatlik şarjla
400 km gidiyor

Almanya'ya 23 yerli elektrikli otobüs ihraç edildi.

PKK nefes alamayacak

PKK nefes alamayacak

​Terörle mücadelede sembol olan bölgede operasyon başladı.

Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
17 köyü<br>etkileyen felaket

17 köyü
etkileyen felaket

Manyas'tan doğan Kara Dere'de binlerce balık öldü.
İşçiye mesaj<br>patrona mektup

İşçiye mesaj
patrona mektup

Maaşı düşük gösterenlere karşı harekete geçiliyor.
Ankara'dan<br>müfettiş gönderdik

Ankara'dan
müfettiş gönderdik

​Bakan Selçuk'tan otizmli çocuklara ayrımcılık iddialarına açıklama.
Profesyonel ellerde kurgulanıyor

Profesyonel ellerde kurgulanıyor

Twitter'da dezenformasyon nasıl yayılıyor?
Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
Gündem

Hutbede ismi Atatürk yasaklamış

“Hutbelerde neden Atatürk’ün adı geçmiyor” diye istismar siyaseti yapanlara tarihi cevap arşivden çıktı. Atatürk, 5 Mart 1924 tarihli kararname ile hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasaklamış. Tüm valiliklere gönderilen kararnamede kişilere değil, millete ve Cumhuriyet’e dua edilmesi isteniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
Ekonomi

Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor. Kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek. Düzenlemenin 2020 yılında uygulamaya alınması için 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması için çalışma başlatılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.