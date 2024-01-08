|
Ekonomi

Çin'in kasasındaki döviz rezervi 3,2 trilyon dolara çıktı

Çin'in döviz rezerv varlıklarının Aralık 2023'te önceki aya göre yüzde 2,1 artış kaydederek 3,2 trilyon dolara yükseldi.

09:40 - 8/01/2024 Pazartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Çin Devlet Döviz Takas İdaresinden yapılan açıklamada, döviz rezervlerinin aralık sonunda, kasım ayına kıyasla 66,2 milyar dolar artarak 3 trilyon 238 milyar dolara çıktığı aktarıldı.


Açıklamada, aralıkta büyük ekonomilerin para politikası tercihleri ve beklentilerin etkisiyle ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel mali varlıkların değerinin genel olarak yükseldiği belirtildi.

Döviz rezervlerindeki artışın, takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı tespitine yer verilen açıklamada, Çin ekonomisinin toparlanma ivmesini sürdürdüğü, yüksek kaliteli kalkınmanın sağlam temelde ilerlediği, bunun döviz rezervlerinin genel istikrarını korumasına katkı sağlayacağı vurgulandı.




#Aralık 2023
#Çin
#döviz rezervleri
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOGG 10 saniyelik video paylaşımı ile heyecanlandırdı! Sedan modelinin ilk görüntüsünü "T10" açıklamasıyla paylaştı