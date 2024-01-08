Çin'in kasasındaki döviz rezervi 3,2 trilyon dolara çıktı

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit vermiyor. 2023 yılında otomotiv, emlak ve gıda sektörleri ile fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri kapsamında 18 bin 780 denetim gerçekleştirilerek, 602 milyon 225 bin 881 lira idari para cezası uygulandı.