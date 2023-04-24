Çinli devden Türkiye’de fabrika planı: Büyük planlarımız var

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Dünyanın en büyük Otomotiv üreticisi Çin, otomotivdeki elektrikli araç dönüşümüyle birlikte rotayı Avrupa pazarlarına kırdı. Bugüne kadar ürettiğinin büyük bölümünü iç pazarda satan Çinli üreticiler, Avrupa pazarlarındaki satış adetlerini son iki yılda katlayarak artırırken Avrupa veya Avrupa’ya yakın ülkelerde üretim tesisleri kurmak üzere hazırlıklara başladı.
Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına bu kez arada bir distribütör olmadan giren Chery markası ise Avrupa pazarlarına açılma stratejisi kapsamında Türkiye’de bir fabrika açmayı düşünüyor.