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Ekonomi

Çinli devden Türkiye’de fabrika planı: Büyük planlarımız var

Çin’in en büyük otomotiv üreticilerinden Chery, Avrupa pazarlarına açılma stratejisi kapsamında Türkiye’de bir fabrika açmayı düşünüyor. Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, “Türkiye için büyük planlarımız var. Ülkede yatırım yapmak istiyoruz.'' diye konuştu.

08:03 . 24/04/2023 Pazartesi
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Dünyanın en büyük Otomotiv üreticisi Çin, otomotivdeki elektrikli araç dönüşümüyle birlikte rotayı Avrupa pazarlarına kırdı. Bugüne kadar ürettiğinin büyük bölümünü iç pazarda satan Çinli üreticiler, Avrupa pazarlarındaki satış adetlerini son iki yılda katlayarak artırırken Avrupa veya Avrupa’ya yakın ülkelerde üretim tesisleri kurmak üzere hazırlıklara başladı.


Halihazırda önemli bir otomotiv üretim merkezi olan Türkiye ise gerek iç pazardaki potansiyeli gerekse de Avrupa’ya gümrük vergisi olmadan ihracat yapabilme imkânı ile Çinli üreticiler için öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına bu kez arada bir distribütör olmadan giren Chery markası ise Avrupa pazarlarına açılma stratejisi kapsamında Türkiye’de bir fabrika açmayı düşünüyor.


Hürriyet'te yer alan habere göre;
Chery’nin davetlisi olarak ziyaret ettiğimiz Çin’in Wuhu şehrindeki genel merkezde Türkiye’den gelen gazetecilerin yatırım sorularını yanıtlayan Chery Group Başkanı Yin Tongyue,
“Türkiye için büyük planlarımız var. Ülkede yatırım yapmak istiyoruz. Üretimi Türkiye’de yapıp Avrupa’ya satmayı düşünüyoruz. Biz ‘Çin’de Çin için’ sloganını kullanırız. Belki bir gün ‘Türkiye’de Türkiye ve Avrupa için’ diyebiliriz. Şimdilik bu yatırımın hacmini açıklayamıyoruz ama burada üretilecek modeller satışların yüzde 15’ini kapsayabilir” dedi. Avrupa pazarlarına ise en doğru zamanda girmek istediklerini belirten Tongyue, “Avrupa çok rekabetçi bir pazar. Biz özellikle Audi ve Volswagen gibi üreticilerden ilham alıyoruz” ifadelerini kullandı.



#Çin
#Chery
#fabrika
#Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue
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