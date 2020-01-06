Çinliler 'Kanal İstanbul'a övgüler: Hem Türkiye hem de dünya deniz ticareti için kazanım

Cumartesi günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Çince olarak paylaştığı “Kanal İstanbul” videosu Çin’in en büyük gazetelerinden People's Daily, China Daily gazetesi, ekonomi portalı Hexun ve Çin'in en büyük haber sitesi olan china.com.cn’de yayımlandı.

People's Daily: Daha hızlı ve ekonomik ticaret kanalı

Çin’in en büyük gazetelerinden People's Daily, “Türk hükümeti Kanal İstanbul projesinin uygulanmasını hızlandırdı” başlığıyla yaptığı haberinde, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 4 Ocak’ta sosyal medya aracılığıyla Çinli izleyicilerle paylaştığı Kanal İstanbul projesi ile ilgili Çince videoda, dünya deniz ticaretinin en önemli merkezi olan İstanbul’un, İstanbul Kanal Projesi ile daha hızlı ve daha ekonomik bir ticaret kanalı haline geleceğini söyledi” dedi.

Çinli yatırımcıların da dikkatini çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanal İstanbul projesinin yapılması için gerekli talimatları verdiğini belirten gazete, haberinde ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'nin yüzyıl projesi Kanal İstanbul, uygulama aşamasına girmek üzere. Yerel yetkililere göre, Çinli yatırımcılar büyük ölçekli projeye katılmaya ilgi duyduklarını belirttiler. Erdoğan, Kanal İstanbul Projesini ilk kez 2011 yılında başbakan olduğu dönemde duyurdu. Bu kanal, İstanbul Boğazı üzerindeki ulaşım baskısını hafifletecek, İstanbul'un kentsel manzarasını değiştirecek ve tüm dünyanın odaklanacağı bir proje olacak.”

FOTOĞRAF 13 İstanbul için hayati öneme sahip olan Kanal İstanbul Projesinin yapılacağı olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergahın tümü havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde güzergah üzerinden Sazlıdere’nin kepçeler tarafından balçıktan temizlendiği görülüyor. Küçükçekmece gölü bitimi ile Sazlıdere Barajı arasındaki yaklaşık 6 kilometre olan kısmı projenin en önemli kısımlarından. Kanalın geçeceği güzergahta tır garajları, gecekondular bulunurken bir çok alanda sazlıkların içerisinde yer alıyor. Projenin toplam uzunluğu 40- 45 kilometre olması bekleniyor. İstanbul Boğazından geçen tankerlerin oluşturduğu riskin, proje sayesinde ortadan kaldırılması hedefleniyor. Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi Kanal İstanbul projesinin en önemli kısımlarından olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergah havadan görüntülendi. Güzergahta bulunan Sazlıdere barajını balçıktan temizleme çalışmaları yaptığı görüldü.

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China Daily: Deniz ticareti için kazanım

China Daily gazetesi de, Kanal İstanbul projesinden övgü ile bahsederek, Çinli yatırımcıların süreci yakından takip ettikleri vurgulandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un paylaşımına yer verilen haberde, Kanal İstanbul’un hem Türkiye hem de dünya deniz ticareti için kazanım olduğunun altı çizildi.

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Hexun: Kanal İstanbul ekonomik kalkınmaya yardımcı olacak, kaza riskleri ortadan kaldırılacak

Çin’in önemli ekonomi portalı Hexun ise, İstanbul’un dünya deniz ticaretindeki yerini ve önemini anlattığı haberinde, “İstanbul Kanal Projesi, dünyadaki diğer benzer projeler gibi ekonomik kalkınmaya da yardımcı olacak ve İstanbul'un denizcilik tarihindeki ticaret merkezi konumunu güçlendirecek” şeklinde ifadelere yer verdi.

İstanbul Boğazı’nda daha önce meydana gelen kazalara yer verilen haberde, “Kanal İstanbul tüm denizcilik risklerini ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliği sağlayacak, 10 bin yeni iş imkanı yaratacak. İstanbul Kanal Projesi, dünyadaki diğer benzer projeler gibi ekonomik kalkınmaya da yardımcı olacak ve İstanbul'un denizcilik tarihindeki ticaret merkezi konumunu güçlendirecek” denildi.

EKONOMİ Bakan Turhan: 'Kanal İstanbul projesinde çevreye en az zarar verecek güzergah seçildi'

Çin'in en büyük haber sitesinde Çince ve İngilizce yayın

Çin'in en büyük haber sitesi olan china.com.cn de İletişim Başkanı Altun’un yaptığı paylaşımı Çince ve İngilizce yayımladı. “Kanal İstanbul Projesi Nedir?” başlığıyla iletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoya yer verdi.

Hafta sonu Altun, Kanal İstanbul projesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı Çince paylaşımda, “Dünya deniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul, İstanbul Kanal Projesi ile daha hızlı ve daha ekonomik bir ticaret kanalı haline gelecek” demişti. Altun, paylaşımında İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Kanal İstanbul’un anlatıldığı videoya da yer vermişti.

OYNAT 00:00 Tüm detaylarıyla 'Kanal İstanbul' İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul ile ilgili video paylaştı. Altun, ''İstanbul'da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek, 10 bin yeni istihdam sağlayacak, ekonomiye değer katacak, İstanbul'un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek'' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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