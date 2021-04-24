Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Çip krizi bir markaya daha sıçradı İki ülkede üretimini düşürecek
OTOMOTİV

Çip krizi büyüyor: Mitsubishi Japonya ve Tayland'da üretimini düşürüyor

Çip krizi bir markaya daha sıçradı: İki ülkede üretimini düşürecek

Otomotiv sektöründe patlak veren çip krizi hızla yayılmaya devam ediyor. Çok sayıda otomobil markası çip tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle belli dönemler için üretimlerini durdurma kararı alırken son açıklama ise Mitsubishi Motors'dan geldi. Şirket yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle mayıs ayında Japonya ve Tayland'daki tesislerinde üretimi düşürecek.

Haber Merkezi AA
Çip krizi büyüyor: Mitsubishi Japonya ve Taylandda üretimini düşürüyor
Foto/arşiv

Otomobil üreticisi Mitsubishi Motors, yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle mayıs ayında Japonya ve Tayland'daki tesislerinde üretimi düşürecek.

Mitsubishi Motors'dan yapılan açıklamaya göre firma, akıllı telefon, ev gereçleri, oyun konsolları ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, tedarik sıkıntısı çekiyor.

Sıfır otomobilde çip krizi!
EKONOMİ
Sıfır otomobilde çip krizi!

Japon firma tedarik problemi sebebiyle mayısta Japonya'nın güneybatısındaki Aiçi ve Okayama fabrikaları ile Tayland'da bulunan tesisinde seri üretimi yaklaşık 16 bin adet azaltacak.

Kyodo ajansının haberine göre Mart'ta 4 bin, bu ay ise 7 bin 500 adeti bulan üretim kesintisi, gelecek ay ile birlikte toplamda 27 bini aşacak.

Japon otomobil üreticisi Subaru'nun, çip tedarik problemi nedeniyle bu ay üretim kesintisinin ise 25 bini bulması bekleniyor.

Çip krizi Subaru'ya da sıçradı: ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu
EKONOMİ
Çip krizi Subaru'ya da sıçradı: ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu

Çip krizi büyüyor: Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan da üretime ara veriyor
EKONOMİ
Çip krizi büyüyor: Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan da üretime ara veriyor
Abone Ol Google News
Reklam yasağı kaldırıldı

Reklam yasağı kaldırıldı

​Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıkladı.
İki grup arasındasilahlı çatışma

İki grup arasında
silahlı çatışma

​Özel harekat polisleri evlerinde gözaltına aldı.
İşgalci İsrail Ramazan dinlemiyor

İşgalci İsrail Ramazan dinlemiyor

Teravih namazı sonrası Filistinlilere saldırdılar.
'Millet bize kızabilir'

'Millet bize kızabilir'

​Darbe bildirisinin hazırlık süreciyle ilgili yazışmalar ortaya çıktı.
Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı

Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı

Taşnak ve Hınçak teröristler binlerce Müslümanı katletti.​
Tosuncuk'a<br>kırmızı bülten

Tosuncuk'a
kırmızı bülten

​Arnavutluk'ta olduğu teyit edilen şüphelinin iadesi istendi.

Hindistan'da<br>trajedi yaşanıyor

Hindistan'da
trajedi yaşanıyor

Üçlü mutant varyantı tespit edildi.
Piyasanın sicili kabarık

Piyasanın sicili kabarık

​Thodex örneği denetimsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.
BAE Kudüs’ten aldığı mülkleri İsrail’e satıyor

BAE Kudüs’ten aldığı mülkleri İsrail’e satıyor

​İşgalcinin Yahudileştirme planında paravan rolü üstleniyor.
Çocuklara armağan

Çocuklara armağan

​Çamlıca Tepesi'ne bin metrekarelik dev Türk bayrağı dikildi.
Bir kripto para platformu<br> daha kapandı

Bir kripto para platformu
daha kapandı

​Tüm hesaplarına bloke koyuldu.
Bizim çocuklar şimdi <br>Hürkuş'la gökyüzünde!

Bizim çocuklar şimdi
Hürkuş'la gökyüzünde!

​TUSAŞ'tan 23 Nisan'a özel video.
Başka bir kaynak mı var?

Başka bir kaynak mı var?

​Göksu, İmamoğlu'nun sosyal yardım algısını denetim raporuyla ortaya çıkardı.
23 Nisan'da <br>iftar buluşması

23 Nisan'da
iftar buluşması

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları Huber Köşkü'nde ağırladı.
NATO Zirvesi'nde <br>ikili görüşme

NATO Zirvesi'nde
ikili görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile telefonda görüştü.
Muhalefetin algısını yıkan soru

Muhalefetin algısını yıkan soru

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Türkiye'nin rezervlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.