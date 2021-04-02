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OTOMOTİV

Çip krizi ikinci el araçta fiyatları arttıracak

İkinci el araçta çip uyarısı: Fiyatlar yükselişe geçecek

Otomotiv sektöründe ortaya çıkan çip krizi çok sayıda markanın üretimlerini durdurmasına yol açtı. Sektör temsilcileri ise sıfır otomobilde ortaya çıkacak tedarik sıkıntısının ikinci el otomobile olan talebi arttıracağını ve nisan mayıs aylarında fiyatlarda artış yaşanmaya başlayacağını kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çip krizi ikinci el araçta fiyatları arttıracak
Foto/arşiv

Hızlı bir yükselişin ardından 2020’nin son ayları itibariyle düşük bir seyir izleyen ikinci el otomobil fiyatlarının faizin yükselmesi, döviz kurunun dalgalı seyri ve pandemi sebebiyle yaşanan çip krizi ile tekrar yükselmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, salgın sebebiyle fabrikalarını kapatan otomotiv fabrikalarının hızla üretime başlamasıyla stokta bulunan çiplerin tükendiğini, bu durumun da malzeme sıkıntısına yol açarak araç üretimini sekteye uğrattığını belirtti.

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İKİNCİ EL FİYATLARINA YANSIYACAK

Dünya genelindeki otomobil üreticilerinin Mart ayı itibariyle önlem alarak üretime ara vermeye başladıklarını ifade eden Berktaş ‘‘Tüm dünya genelinde yaşanan normalleşme sürecinde otomotiv fabrikalarının hızla üretime başlaması malzemelerde yaşanan stok sorununu da beraberinde getirdi. Yıl boyunca çip tedarik sorununun devam edebileceğini öngören otomotiv fabrikaları tekrar üretime ara vermek durumunda kalıyor. Sıfır araç üretiminde ve tedarikinde yaşanan bu aksaklıklar ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıyacaktır’’ diye konuştu.

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NİSAN VE MAYIS AYLARINDA ARTABİLİR

Küresel ölçekte sıfır araç üretiminde yaşanan bu sıkıntıların yanı sıra bankaların uyguladığı yüksek faiz oranları ve dövizin dalgalı seyrinin ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine sebep olabileceğini söyleyen Berktaş ‘’Pandemi sebebiyle sıfır araçların üretiminde ve tedarik sürecinde yaşanan aksaklıklar ikinci el fiyatlarının yükselmesinde büyük rol oynamıştı. Ancak faiz oranlarının düşmesi ve yıl sonuna doğru sıfır araçların gelmesi ile fiyatlarda yüzde 15’e varan bir düşüş yaşanmaya başladı. Şu an ikinci el fiyatları stabil seyrediyor. Fakat Nisan Mayıs ayları itibariyle yaşanabilecek tedarik sıkıntısı, döviz ve faiz oranlarının yüksek oluşu piyasaya yansıyacak, fiyatları da yükseltecektir.

Bu durum henüz fiyatlara yansımadığı için araç alacak vatandaşlarımız süreci iyi değerlendirmeli; şimdi araç sahibi olmak için en uygun zamanları yaşıyoruz. Bunun yanı sıra yaz ayları geliyor, Ramazan ayı sonrasında sokağa çıkma kısıtlamalarının da gevşetilmesi bekleniyor. İnsanlar bayram tatiline, yazlığına, memleketine gitmek isteyecek. Virüsten korunmak için toplu taşıma araçları yerine özel araçların tercih edilmesi de ikinci ele talebi artıracaktır, bunun da fiyatlara yansıması olacaktır’’ dedi.

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2003 VOLKSWAGEN POLO Güncel Fiyat: 45.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi: 30 Mart 2021 - İhale Bitiş Tarihi: 2 Nisan 2021 13:10
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Bakanlık satışa çıkardı: Fiyatları 50 bin liranın altında ikinci el araçlar
Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunmaya devam ediyor. Bakanlık satışa sunduğu araçlarla ilgili yeni bir liste yayınladı. İşte listede ye alan 50 bin liranın altındaki ikinci el otomobiller..


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