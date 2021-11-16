Ekonomi Çip krizine yönelik endişelendiren açıklama Tedarik sıkıntısı uzayabilir
OTOMOTİV

Çip krizine yönelik endişelendiren açıklama: Tedarik sıkıntısı uzayabilir

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda Haruhiko, otomotiv sektörünü derinden etkileyen çip krizine yönelik küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısının uzayabileceği endişesini taşıdıklarını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Çip krizine yönelik endişelendiren açıklama: Tedarik sıkıntısı uzayabilir
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda Haruhiko

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko, Aiçi eyaletinin Nagoya kentinde iş dünyası liderlerine Japonya ekonomisi, Japon Yeni'nin değeri ve BoJ'un politikalarına ilişkin konuştu.

Kuroda, kamuoyunda "ABD Doları karşısında Japon Yeni'nin değer kaybının ithalat masraflarını artıracağı" iddialarına katılmadığını belirtti.

Japon Yeni'nin şu anki değer düşüklüğüne "özel olarak olumsuz bakmadıklarının" altını çizen Kuroda, "Döviz kur oranlarının istikrarlı kalması çok daha önemli" dedi.

Küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısına yönelik Kuroda, "talebin tedariki aşmasının beklendiğini", bu durumda "çip tedarik sıkıntısının uzayabileceği endişesi taşıdıklarını" kaydetti.

BOJ olarak parasal genişleme politikalarının sürdürüleceğini belirten Kuroda, salgın durumuna bağlı olarak "gerekli görülmesi halinde ek kolaylaştırıcı yöntemlerin uygulanmasında tereddüt edilmeyeceğini" bildirdi.

Sektörel taleplerin 2022 yılı ortalarında mevcut tedarik oranlarını aşması beklediklerini belirten Kuroda, tüketici fiyat endeksinin yüzde 1 büyüyeceğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

Kuroda, son çeyrekte yıllık bazda yüzde 3 daralan Japonya ekonomisinin salgın öncesi döneme 2022'nin ilk yarısında yeniden döneceğini ileri sürdü.

Çin ekonomisinin büyüme hızının yavaşladığına dikkati çeken Kuroda, bunun finansal piyasalar ile Japonya ekonomisi üzerindeki potansiyel etkilerini BoJ olarak ölçmeleri gerektiğini belirtti.

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