Çocukları için organik çilek ürettikleri bahçe geçim kaynakları oldu

Eskişehir'de, çocuklarına organik çilek yetiştirmek için yola çıkan, daha sonra işi geliştirip 15 dönümlük arazilerine ektikleri 80 bin fideyle yılda 40 ton çilek elde eden çiftin bahçesi, geçim kaynakları oldu.

Eskişehir-Kütahya kara yolunun 29. kilometresinde bulunan işletmede makas ve hasır sepet dağıtılan müşteriler, hem dalından çilek topluyor hem de streslerini atıyor.

Bahçede yetişen domates, biber, patlıcan, salatalık gibi sebzelerin de toplanarak satın alınabildiği işletmede, özel alana yapılan tavuk çiftliğinden de yumurta toplama imkanı sunuluyor.

AA İşletmenin sahibi Tahir Turhan, çocuklarının organik sebze ve meyve tüketmesi için çıktıkları yolda, 15 dönüm arazilerinin kendileri için geçim kapısı haline geldiğini söyledi.

Turhan, 2017 yılında kurduğu sistemde bu yıl 40 ton çilek elde ettiklerini belirterek, "Boş bir araziye eşimle bakıp 'Acaba biz buraları güzelleştirebilir miyiz?' diye birbirimize sorduk. Çocuklarımız için ektiğimiz fidelerin sayısı gün geçtikçe arttı. 80 bin fide çileğimiz olunca ticaretten ziyade yeni nesle 'Bakın çilek ağaçta yetişmiyor, markette imal edilmiyor' demek için kapılarımızı vatandaşlara açtık. Çok şükür ki gün geçtikçe doğru bir yatırım yaptığımızı daha iyi anlıyoruz." diye konuştu.

AA Çocukları için ürettiler, geçim kaynakları oldu.

"Okullar öğrencileri geziye getirmeye başladı"

Bahçelerinin bir süre sonra sosyal sorumluluk projelerine de yer imkanı sağladığını anlatan Turhan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız meyve sebze nerede yetişiyor çok da bilmiyor. Bunu kırıyoruz. Çileğin nasıl yetiştiğini burada birebir görüyorlar. Çocuklarımız yaşıyor ve hissediyor. Okullar öğrencileri geziye getirmeye başladı. Onların neşesini, şaşkınlıklarını gördükçe eşim de ben de çok seviniyoruz. Eskişehir'e turizm anlamında da yerli ve yabancı turist geliyor. Bu alanda bahçemizin bilinmesi ve gezilip görülmesi için de gayret ediyoruz. Evet, Tarihi Odunpazarı Evleri, müzeler, parklarımız var. Fakat Eskişehir'imizin 15 dönümlük bir çilek bahçesi de var. Zaten il dışından gelen çok fazla misafirimiz oluyor. Eskişehir yerel halkı da destek veriyor. Çilek suyumuz, çilekli gözlememizle bir nevi kendi tarzımızı oluşturduk. İnşallah devlete ve millete yararlı işler yapmaya devam ederiz."

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AA Çocukları için ürettiler, geçim kaynakları oldu.

Çilek bahçesine kahvaltı yapmak ve çilek toplamak için gelen Aysun Tatlı da gördüğü manzaradan memnun olduğunu dile getirerek, "İnternetten bulduğum bir yer. Çocuğumla birlikte doğal bir ortama gitmeyi çok istediğim için geldim. Benim oğlum çileğin markette yetiştirildiğini zannediyordu mesela. O yüzden de bugün burada olmaktan çok mutlu. Bu tarz yerlerin ülkemizde çoğalması hem göze hem de gönle hitap etmesi demektir. Umarım beslenme alışkanlıklarımızı bu yönde değiştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

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