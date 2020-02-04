Coronavirüsü 1 günde 400 milyar dolar kaybettirdi

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Kart aidatını ödemek için aradıklarını söyleyip, kartından elektrik faturası ödediler

İzmir'in Konak ilçesinde, telefonla aradıkları Yusuf Sağlam'ı (70), kredi kartı aidatını iade etmek için bankadan aradıklarını söyleyerek, 16 bin TL dolandıran şüphelilerin, Adana'da fatura ödeme merkezi işlettiği ve Sağlam'ın kredi kartından müşterilerin faturalarını ödedikleri ortaya çıktı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürüyor. Sağlam "Yıllardır İzmir Emniyet Teşkilatı'na hizmet vermiş birisi olarak böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Nasıl kandım bilemiyorum" dedi.