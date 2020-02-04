Ekonomi Coronavirüsü 1 günde 400 milyar dolar kaybettirdi
DÜNYA EKONOMİSİ

Coronavirüsü 1 günde 400 milyar dolar kaybettirdi

Çin'de koronavirüsünden kaynaklı ölü sayısı her geçen gün katlanarak artarken virüsün etkileri Çin piyasalarını da vurdu. Uzun bir tatilin ardından dün açılan Şanghay endeksi yüzde 9 kayıpla güne başlarken, şirketlerin piyasa değerinde ise 400 milyar dolara yakın düşüş gerçekleşti.

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Çinli şirketlerin piyasa değeri koronavirüsünden kaynaklı 1 günde 393 milyar dolar eridi.
Çinli şirketlerin piyasa değeri koronavirüsünden kaynaklı 1 günde 393 milyar dolar eridi.

Çin’deki koronavirüs salgınında ölü sayısı 500’e yaklaşırken ülkede uzun süreli tatilin ardından dün ilk kez açılan piyasalar da sert bir darbe yedi.

Şanghay bileşik endeksi 24 Ocak’ta başlayan Çin Yeni Yıl tatilinin sona ermesinin ardından dünkü açılışta yüzde 9’a yakın değer kaybederek son 4 yıldaki en büyük günlük düşüşü yaşadı ve Şubat 2019’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Çin piyasaları uzun süreli tatilin ardından dün ilk kez açıldı.
2500 şirketin hissesi günlük üst limit olan yüzde 10 düzeyinde kayıp yaşadı.

Borsa günü yüzde 7.7 düşüşle kapatırken Reuters borsada işlem gören şirketlerin piyasa değerinin 393 milyar dolar düştüğünü hesapladı.

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