Ekonomi Coşkunöz tıbbi cihaz üretiyor En büyük otomotiv tedarikçisinden sağlıkçılara destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Coşkunöz tıbbi cihaz üretiyor: En büyük otomotiv tedarikçisinden sağlıkçılara destek

Türkiye'nin en büyük otomotiv tedarikçilerinden Coşkunöz Holding, koronavirüsle mücadelede sağlıkçılara yardım için fabrikasının kapılarını açtı. Coşkunöz,tüm fabrikalarında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla pandemi hastanelerine göndermek üzere koruyucu ekipman ve yeni medikal cihazların üretimine başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Coşkunöz Holding, tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, ilk günden bu yana çalışanları için aldığı tedbirlerin yanı sıra, zorlu koşullar altında verilen mücadeleyi güçlendirmek, devletin ve sağlık kuruluşlarının çalışmalarına destek olmak amacıyla önemli bir adım daha attı. Holding ve bağlı şirketlerindeki fabrikalarında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla pandemi hastanelerine göndermek üzere koruyucu ekipman ve yeni medikal cihazların üretimine başladı.

VENTİLATÖR TESTİ YAPILIYOR

Erdem Acay

Hizmet verdiği sektörlerde Türk ekonomisine ve sanayisine katkı sağlayan Coşkunöz Holding, Coşkunöz Eğitim Vakfı iş birliğinde yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan tıbbi ekipmanları üretmeye başladı. İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla hastanelere gönderilmek üzere yeni medikal cihazlar ve koruyucu ekipman üretimine başlayan Coşkunöz Holding, fabrikalarında biyolojik örnek alma kabini, entübasyon kabini, siperlik, valf silikonları, sedye izolatörü, yarı profesyonel ventilatör, survent ventilatör ürünlerinin ilk numuneleri üzerinden testler yapıyor.

Zorlu koşullar altında büyük bir özveriyle hastanelerde hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının tedavi sırasında kullanabileceği ekipman ve medikal cihazlar, bu dönemdeki ihtiyaca katkı sağlayacak.

İHTİYAÇ OLAN HERŞEYİ ÜRETECEK

  • Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, “Sağlık birimleri ile koordinasyonlu olarak tedavi ve operasyonlarda kullanılan ihtiyaçları tespit edip, tasarımını bitirdiğimiz yeni medikal cihazlar ve koruyucu ekipmanların ilk numunelerini ürettik ve denemelerine başladık. En kısa zamanda testleri tamamlayıp seri üretime geçeceğiz” dedi.

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