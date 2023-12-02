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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 asgari ücret zammı için net konuştu: Bir kez verilecek zamla bu iş bitireceğiz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği 2024 asgari ücretine ilişkin net mesajlar verdi. ''Asgari ücret artışı yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyiz" diyerek zam oranın enflasyonun altında olmayacağının da mesajını verdi.

13:27 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 13:42 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 asgari ücretini tek zamla belirleyeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışmalarını yaptığını ve bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önlerine koyacağını söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek.


'BİR KEZ VERİLECEK ZAMLA BU İŞ BİTER'


Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz.


Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah tekrar beklediğimiz kalıcı barış fırsatını yakalarız barışın peşini bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah tekrar beklediğimiz kalıcı barış fırsatını yakalarız barışın peşini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hamas'ı kim ne derse desin, bir terör örgütü olarak asla kabul edemem. Böyle de tasvir edemem. Siz PKK'yı, YPG'yi, FETÖ'yü ödüllendirirken, hatta hatta bunları Oval Ofis'te ağırlarken, kalkıp da Hamas'ı bu şekilde yorumlamamızı bekleyemezsiniz" dedi. Erdoğan, "İnşallah tekrar beklediğimiz kalıcı barış fırsatını yakalarız. Barışın peşini bırakmayacağız. Bu tabloda dahi "durmak yok, yola devam" diyoruz. "Ateşkesle ilgili hangi adımları atar ve nereleri zorlarsak, kalıcı barış fırsatını yeniden yakalarız?" bunun arayışı içerisindeyiz." diye konuştu. Erdoğan, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" ifadelerini kullandı.


#Asgari ücret
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#2024 asgari ücret
#Asgari ücret zammı
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