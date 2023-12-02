Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 asgari ücret zammı için net konuştu: Bir kez verilecek zamla bu iş bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hamas'ı kim ne derse desin, bir terör örgütü olarak asla kabul edemem. Böyle de tasvir edemem. Siz PKK'yı, YPG'yi, FETÖ'yü ödüllendirirken, hatta hatta bunları Oval Ofis'te ağırlarken, kalkıp da Hamas'ı bu şekilde yorumlamamızı bekleyemezsiniz" dedi. Erdoğan, "İnşallah tekrar beklediğimiz kalıcı barış fırsatını yakalarız. Barışın peşini bırakmayacağız. Bu tabloda dahi "durmak yok, yola devam" diyoruz. "Ateşkesle ilgili hangi adımları atar ve nereleri zorlarsak, kalıcı barış fırsatını yeniden yakalarız?" bunun arayışı içerisindeyiz." diye konuştu. Erdoğan, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" ifadelerini kullandı.