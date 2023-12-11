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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 369 tesisin açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) inşa edilen tesislerin açılışını gerçekleştirecek. 66 ili kapsayan projelerin yatırım bedeli 53 milyar lira olarak açıklandı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:44 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 10:44 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, bugün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) inşa ettiği eserlerin açılışını gerçekleştirecek.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre,
başta baraj, içme suyu, sulama, toplulaştırma, atık su ve taşkın koruma olmak üzere toplam 369 tesisin açılışı yapılacak.
Paylaşımda, 66 ili kapsayan projelerin yatırım bedelinin 53 milyar lira olduğu kaydedildi.

Ayrıca açılışı yapılacak tesislerin görselleri de paylaşıldı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#DSİ
#Açılış
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