Cumhurbaşkanı Erdoğan 369 tesisin açılışını yapacak

Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'de, depolanan su miktarı 1 milyar 900 metreküpe ulaştı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, türbinlerinin dönmeye başlaması ile ilk ıslak testleri başarılı sonuç verdi. Barajda, yeni yılda tam kapasite enerji üretimine geçilecek.