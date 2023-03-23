Sahura kalan süre00:00:00
Ramazan sayfası
|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Togg siparişlerinde son rakam belli oldu

Katıldığı ortak yayında yerli elektrikli otomobil Togg ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk 24 saat dolmadan 22 bin 150 sipariş verildiğini söyleyerek, şu ana kadar yaklaşık 80 bin talep geldiğini açıkladı.

09:14 . 23/03/2023 jeudi
Diğer
Togg - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Togg - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, televizyonların ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ön siparişleri alınmaya başlanan yerli elektrikli otomobil Togg'la ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yollara çıkacak olmasının kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Togg'a talep 80 bini buldu

Togg'un 85 milyonun ortak gururu olduğunu dile getiren Erdoğan,
"Şu ana kadar talep 80 bin"
dedi.

Erdoğan, Togg'un yoğun sipariş aldığını, 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Togg'un 7 rengi bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, bu ay sonundan itibaren caddeleri zenginleştirecek Togg'un Türkiye Yüzyılı'nın gerçek nişanesi olacağını dile getirdi.

24 saat dolmadan 22 bin 150 sipariş verildi

Büyük bir gurur yaşadıklarını aktaran Erdoğan, Togg için 16 Mart'ta ön siparişlerin alınmaya başladığını anımsatarak ilk 24 saat dolmadan 22 bin 150 sipariş verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

  • Ne diyorlardı, 'Bu arabanın fabrikası nerede?' Fabrikayı açtık mı? Açtık. Sonra ne dediler, 'Üretemezsiniz.' 29 Ekim'de Togg'u banttan indirdik mi? İndirdik. Sonra ne dediler? 'Üretirsiniz ama satamazsınız.' Şimdi ne oldu? 75 binden fazla sipariş aldık. Bay Kemal, altılı koalisyon, bak nasıl satılıyormuş? 27 Mart'a kadar ben inanıyorum ki sipariş sayısı 100 bini geçer. Bunlar piyasaya yeni giren bir araç için muazzam sayılar.

"Asıl 'babayiğitler' milletimiz"

Bunların milletin Togg'a olan güvenini, teveccühünü gösterdiğini söyleyen Erdoğan,
"Milletimiz bu projenin, bu heyecanın ortağı, asıl sahibi. Hani biz hep diyoruz ya 'babayiğitler', asıl babayiğitler işte milletimiz, bu teveccühü ile gösteriyor."
dedi.

"2030'a kadar 1 milyon Togg"

Türkiye'de 2012'den beri satılan elektrikli otomobil sayısının 14 bin 780 olduğunu bildiren Erdoğan, 10 yılda satılan elektrikli otomobil sayısının beş katı kadar siparişi 6 günde alan Togg'un oluşturduğu havanın, Türkiye'nin elektrikli araçlara geçişte en hızlı mesafe kat eden ülkelerden birisi olacağını gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Biz otomobil diyoruz ama üreticileri ne diyor, 'akıllı cihaz' diyor. Togg akıllı cihazımızın üretim hedefi bu yıl 20 bin ama inşallah 2030'a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız. Hayırlı olsun."
diye konuştu.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Togg
#Fabrika
il y a 1 heure
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.