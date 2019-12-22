Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5’inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'ne katıldı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'nci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'nci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/54eqei7TZX — Yeni Şafak (@yenisafak) December 22, 2019

"2027'de 6 denizaltımızın tamamı hizmet vermeye başlayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "2022'den itibaren her yıl bir denizaltımız daha hizmete girecektir. 2027 yılında, 6 denizaltımızın tamamı da Deniz Kuvvetlerimizin emrinde hizmet vermeye başlayacaktır" dedi.





Erdoğan, "Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için önce maziden atiye güçlü bir köprü kurmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türk milletine uzun yıllar boyunca bilinçli bir şekilde tarihi, kültürü, medeniyeti, kahramanlıkları ve başarılarının unutturulmak istendiğini söyleyen Erdoğan, "Sanki bu millet ve bu devlet gökten zembille inmişçesine geçmişiyle ilişkisi kesik bir tarih anlayışı yerleştirilmeyi çalışılmıştır" diye konuştu.

AA Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis

"Bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de izlediği politikaya ilişkin Erdoğan, şunları aktardı:

"Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya hakkı olmadığı yerlere müdahalede bulunma değildir. Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar."

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"Kimsenin hakkını gasp etmek gibi bir niyetimiz yok"

Libya ile yapılan mutabakat muhtırasının hukukla çelişen yönü bulunmadığını belirten Erdoğan, "Karşımızdakilerin hak, hukuk, adalet, ahlak, insaf diye bir dertleri kesinlikle bulunmuyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: