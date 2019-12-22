Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar
TÜRKİYE EKONOMİSİ POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5’inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bırakınız ekonomik faaliyetleri, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5’inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'ne katıldı.

"2027'de 6 denizaltımızın tamamı hizmet vermeye başlayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "2022'den itibaren her yıl bir denizaltımız daha hizmete girecektir. 2027 yılında, 6 denizaltımızın tamamı da Deniz Kuvvetlerimizin emrinde hizmet vermeye başlayacaktır" dedi.

İlk kaynak Erdoğan'dan
OYNAT
İlk kaynak Erdoğan'dan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'ne katıldı.


Erdoğan, "Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için önce maziden atiye güçlü bir köprü kurmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türk milletine uzun yıllar boyunca bilinçli bir şekilde tarihi, kültürü, medeniyeti, kahramanlıkları ve başarılarının unutturulmak istendiğini söyleyen Erdoğan, "Sanki bu millet ve bu devlet gökten zembille inmişçesine geçmişiyle ilişkisi kesik bir tarih anlayışı yerleştirilmeyi çalışılmıştır" diye konuştu.

AA
Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis

"Bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de izlediği politikaya ilişkin Erdoğan, şunları aktardı:

"Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya hakkı olmadığı yerlere müdahalede bulunma değildir. Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar."

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"Kimsenin hakkını gasp etmek gibi bir niyetimiz yok"

Libya ile yapılan mutabakat muhtırasının hukukla çelişen yönü bulunmadığını belirten Erdoğan, "Karşımızdakilerin hak, hukuk, adalet, ahlak, insaf diye bir dertleri kesinlikle bulunmuyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Bizim durduk yerde kimseyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını hukukunu gasp etmek gibi bir niyetimiz yoktur.

  • Hiç kimse bizi dışlama, kıyılarımıza hapsetme, ekonomik çıkarlarımızı gaspetme niyetiyle karşımıza gelmesin.

    Türkiye ne Suriye'de attığı adımlardan ne Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri dönmeyecektir.

    Madem Libya'nın bizimle ilgisi yok, öyleyse Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu?

    (Libya'ya) Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu artıracak, karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz."
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