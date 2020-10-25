Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi hedeflerimizden vazgeçirmeye isteyenlere cevabımızı yatırımlarla veriyoruz

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
https://t.co/3qKPDLRH2R
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
https://t.co/3qKPDLRH2R
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
https://t.co/3qKPDLRH2R
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Türkiye'yi şantajla dize getirmeye çalışanlara cevabımızı Malatya'dan veriyoruz. Bizi hedeflerimizden vazgeçirmeye isteyenlere cevabımızı yatırımlarla veriyoruz.
Yaşadığımız onca saldırıya rağmen 2023 hedeflerimiz, yol haritası olarak önümüzde duruyor.
Bazı meslek odalarının ideolojik direnişine rağmen kentsel dönüşümle Türkiye'ye depreme dayanıklı yapılar kazandırdık.