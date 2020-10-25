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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Bizi hedeflerimizden vazgeçirmeye isteyenlere cevabımızı yatırımlarla veriyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi hedeflerimizden vazgeçirmeye isteyenlere cevabımızı yatırımlarla veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi hedeflerimizden vazgeçirmeye isteyenlere cevabımızı yatırımlarla veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Türkiye'yi şantajla dize getirmeye çalışanlara cevabımızı Malatya'dan veriyoruz. Bizi hedeflerimizden vazgeçirmeye isteyenlere cevabımızı yatırımlarla veriyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'yi şantajla dize getirmeye çalışanlara cevabımızı Malatya'dan veriyoruz. Bizi hedeflerimizden vazgeçirmeye isteyenlere cevabımızı yatırımlarla veriyoruz.

Yaşadığımız onca saldırıya rağmen 2023 hedeflerimiz, yol haritası olarak önümüzde duruyor.

Bazı meslek odalarının ideolojik direnişine rağmen kentsel dönüşümle Türkiye'ye depreme dayanıklı yapılar kazandırdık.

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