Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyasaların ve vatandaşların merakla beklediği 'Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı. Yeni döneminin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat alanları üzerine şekillendiğini belirten Erdoğan "Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz" dedi.

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi reform paketini açıklıyor

Dijital para hamlesi

Tüm dünyada kullanılmaya başlayan dijital parayla ilgili gerekli adımların atılmaya başlanacağını belirten Erdoğan, "Katılım finans sektörüne yönelik merkezi danışma kurulu hayata geçiriyoruz. Sermaye piyasaları alanında da önemli düzenlemelerimiz olacak. Dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz." diye konuştu.

OYNAT 00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Vergi muafiyeti reform paketimizde yer alıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vergi gelirlerinden, gayrimenkul satışına ve akaryakıt kaçakçılığına kadar çok sayıda alan için düzenlemeler içeren ekonomi reform paketinin detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Salgın döneminde esnafımızın yaşadığı zorlukları biliyoruz. 850 bin esnafımızı gelir bildiriminden muaf tutuyoruz. Dar gelirli küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti reform paketimizde yer alıyor' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

EKONOMİ Cumhurbaşkanlığı Programı'nda yer aldı: Dijital merkez bankası parası geliyor