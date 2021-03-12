Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir merakla beklenen Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’nda, ekonomi reform paketinin detaylarını açıkladı. Son yıllarda tüm dünyada her alanda giderek kullanılmaya başlayan dijital para konusunda Türkiye'nin yeni adımlar atmaya başlayacağını belirten Erdoğan, "Katılım finans sektörüne yönelik merkezi danışma kurulu hayata geçiriyoruz. Sermaye piyasaları alanında da önemli düzenlemelerimiz olacak. Dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyasaların ve vatandaşların merakla beklediği 'Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı. Yeni döneminin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat alanları üzerine şekillendiğini belirten Erdoğan "Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi reform paketini açıklıyor
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi reform paketini açıklıyor

Dijital para hamlesi

Tüm dünyada kullanılmaya başlayan dijital parayla ilgili gerekli adımların atılmaya başlanacağını belirten Erdoğan, "Katılım finans sektörüne yönelik merkezi danışma kurulu hayata geçiriyoruz. Sermaye piyasaları alanında da önemli düzenlemelerimiz olacak. Dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Vergi muafiyeti reform paketimizde yer alıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Vergi muafiyeti reform paketimizde yer alıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vergi gelirlerinden, gayrimenkul satışına ve akaryakıt kaçakçılığına kadar çok sayıda alan için düzenlemeler içeren ekonomi reform paketinin detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Salgın döneminde esnafımızın yaşadığı zorlukları biliyoruz. 850 bin esnafımızı gelir bildiriminden muaf tutuyoruz. Dar gelirli küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti reform paketimizde yer alıyor' ifadelerini kullandı.

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