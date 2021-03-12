Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyasaların ve vatandaşların merakla beklediği 'Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı. Yeni döneminin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat alanları üzerine şekillendiğini belirten Erdoğan "Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz" dedi.
Dijital para hamlesiTüm dünyada kullanılmaya başlayan dijital parayla ilgili gerekli adımların atılmaya başlanacağını belirten Erdoğan, "Katılım finans sektörüne yönelik merkezi danışma kurulu hayata geçiriyoruz. Sermaye piyasaları alanında da önemli düzenlemelerimiz olacak. Dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz." diye konuştu.