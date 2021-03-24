Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizi ve altını ekonomiye kazandıralım AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Son bir kaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmıyor'' ifadelerini kullandı. Kongrede vatandaşlara da çağrıda bulunan Erdoğan, ''Sadece kendilerini güvende hissetmek amacı ile evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma buradan bir çağrıda bulunuyorum. Bu vatandaşlarımdan, milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum'' dedi.

Haber Merkezi 24 Mart 2021, 13:16 Son Güncelleme: 24 Mart 2021, 13:26 Yeni Şafak