Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Dövizi ve altını ekonomiye kazandıralım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizi ve altını ekonomiye kazandıralım

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Son bir kaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmıyor'' ifadelerini kullandı. Kongrede vatandaşlara da çağrıda bulunan Erdoğan, ''Sadece kendilerini güvende hissetmek amacı ile evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma buradan bir çağrıda bulunuyorum. Bu vatandaşlarımdan, milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizi ve altını ekonomiye kazandıralım
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan, ''Son bir kaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmıyor'' açıklamasında bulundu.
  • Erdoğan, ''Türk sanayisi, salgın dönemindeki performansıyla direncini ve gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bir süre önce açıkladığımız ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini dün akşam itibarıyla ilan ettik. Şimdi artık vakit, daha çok çalışma, üretme, gaza basma, hedeflerimize yürüme vaktidir. Ülkesinin yanında yer alarak, güven ve istikrar mesajımıza sahip çıktıkları için milletimizin tüm fertlerine ayrıca teşekkür ediyorum'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
OYNAT 01:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Piyasalardaki dalgalanmalar Türkiye'nin yarınını kesinlikle yansıtmıyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan son günlerde piyasalardaki hareketliliğe değinerek, 'Son birkaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmıyor.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: 'Siz içeride birilerinin “battık, bittik, yıkıldık, öldük” diye terane tutturduğuna, kendi ülkelerini kötüleme yarışına girdiklerine bakmayın…

Bunlar kendi ülkelerinin ve milletlerinin felaketinden iktidar devşirme hevesinde olan, gözlerini kin ve nefret bürümüş, kifayetsiz muhterislerdir.'

"VATANDAŞLARIMA BURADAN ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Kongrede vatandaşa çağrıda bulunan Erdoğan, ''Sadece kendilerini güvende hissetmek amacı ile evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma buradan bir çağrıda bulunuyorum. Bu vatandaşlarımdan, milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum. Finans kuruluşları, özellikle de katılım finans şirketleri, bu altın ve dövizler için müşterilerine, onları memnun edecek getiri sağlayabilecek alternatifler sunuyor'' ifadelerini kullandı.

  • Ayrıca Erdoğan, ''İş insanlarımıza da, 30 Haziran’a kadar devam eden varlık barışından yararlanarak, yurt dışındaki kaynaklarını ülkemize getirebileceklerini tekrar hatırlatıyorum. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara ise, Türkiye’nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum. Herhangi bir endişeye gerek yok. Biz kendilerinin bu noktadaki garantisiyiz'' dedi.

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