Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de müjdeyi verdi: Tarıma dayalı sanayi bölgesi kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de vatandaşlara hitap etti. Erdoğan konuşmasında bir de müjde verdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Gıda Tarım Bakanımız bir İzmirli olarak o da size her türlü desteği vermeye devam edecek.

Tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuracağımızın müjdesini vermek istiyorum. Konuyla ilgili olarak bunu bu akşam burada konuştuk, Bakan'ımız da bu işin bir numaralı sorumlusudur. Bu yakın takibi sürdüreceğiz ve süratle bu organize sanayi bölgesini kuracağız.

Bu bölgede süs bitkileri sektörüne ara eleman yetiştirmek için eğitim merkezi ile araştırma geliştirme merkezi kuracağız. Süs bitkileri konusunda fuar yapacak bir merkezi de kuracağız.

Hollanda süs bitkileri ile yeri yerinden oynatıyor. Onlar yapıyor da biz niye yapmayalım. İşte bu adımı İzmir Bayındır'da atıyoruz.

Ergenli Barajı ile ilgili adımı atmak istiyoruz.

Hiçbir gücün önünde eğilmedik, bundan sonra da eğilmeyeceğiz.

Bayındır ilçesinde halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in Bayındır ilçesinden sonra Kiraz ilçesinde halka hitap etti. Birçok projenin müjdesini veren Erdoğan, İzmir'e yapılan projelerin altını çizdi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kiraz'da gelecek çok başka olacak. Hep birlikte çalışıyoruz, Kiraz'ı daha ileriye taşıyacağız.

Size buradan bir müjdem olacak. Jeotermal kaynakların değerlendirilmesi için bir çalışma yapılması talimatı verdim.

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Bütün bu adımları atarken az önce müjdeleri size verdim ama unutmayın biz hiçbir zaman Kiraz'dan ayrı kalmayacağız Kiraz'ı da yalnız bırakmayacağız.

Teröristleri ne hale getirdiğimizi görüyorsunuz değil mi? İnlerine girdik inlerine. Bunlar Suriye'de terör devleti kurmak istediler kurabildiler mi?