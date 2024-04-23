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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu tasarrufa yönelik adım atılacak alanları sayıp net konuştu: Tüm harcamalar gözden geçirilecek

Irak ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin kritik soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuda tasarrufa yönelik atılacak yeni adımları da paylaştı. Resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamaların gözden geçirileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz.'' dedi.

12:48 - 23/04/2024 Salı
Güncelleme: 12:55 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyareti dönüşü aralarında Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.


''Efendim kamuda tasarrufa yönelik bir çalışma yürütüldüğünü, hazırlandığını biliyoruz. Bu çalışmanın neyi kapsadığını, içeriği hakkında bilgi verebilir misiniz ve ne zaman yürürlüğe girer?
şeklindeki soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlerle cevap verdi:


'İHTİYAÇ DIŞI HARCAMALARIN ÖNÜ KESİLECEK'


''Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz.


Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek, resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir.


Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek.

Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız.


Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız.''


YENİ VE DAHA CAYDIRICI TEDBİRLER YOLDA


Sayın Cumhurbaşkanım, gıdada özellikle son dönemde, son bir yılda hiçbir ekonomik gerekçeye tabi olmayan fahiş fiyat uygulamaları görüldü. Bununla birlikte toplumda, kafelere ve restoranlara yönelik boykot yapıldı. Hafta sonunda, geçtiğimiz süreçte. Gıdada bu fahiş fiyatla ilgili mücadelede kimine göre ambalajların üzerine ürünün kendi fiyatının yazılması gibi öneriler var. Fahiş fiyata yönelik yeni bir yol haritası ya da yeni bir adım var mı? Örneğin hapis cezası da düşünülebilir mi?
yönündeki soruya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan,

'''Burada temel önceliğimiz her şeyden önce vatandaşımızın refahıdır. Fahiş fiyatlarla mücadelede yeni ve daha caydırıcı tedbirler ortaya koyabiliriz. Aşırı kar hırsı dizginlenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın sorun devam edecektir. Hele gıda gibi mecburi kalemlerde buna müsaade edemeyiz. Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz, üzerine üzerine gideceğiz. Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek.'' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası titremeli kendine gelmeli

Irak ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK/PYD/YPG terör örgütü Irak’ın da istikrarına, kalkınmasına, huzuruna bir tehdittir. Bu tehdidin ortadan kaldırılması Irak’ın da çıkarınadır. Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız. Terörle ve terör örgütleriyle birlikte yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara meydanı asla bırakmayacağız." dedi. Erdoğan, "İslam dünyası bu soykırımlara varan katliamlar zincirinin oluşturduğu titremeyle kendine gelmezse, reflekslerini tamamen kaybetme tehlikesiyle yüzleşir. Onun için de bizim burada sessiz kalmamız mümkün değildir. Bütün sinir uçları nerede ise onları harekete geçirmemiz şarttır. Gazze konusu şu anda İslam dünyasının en önemli meselesidir. İslam dünyasının odaklanması, çözüm için akıl yürütmesi, gerçekçi ve etkili politikalar üretmesi gereken yer Gazze’dir." ifadelerini kullandı.




#Kamuda tasarruf
#Fahiş fiyat
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