Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'da önümüzdeki haftalarda ihaleye gidiyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreninde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Büyük dirilişe büyük şahlanışa Allah'ın izniyle kimse engel olamayacaktır. Yaşadığımız onca badireye rağmen Türkiye'ye diz çöktüremediler. Türkiye'ye zarar vermenin bir bedeli vardır. İhracatta hak ettiğimiz yerin gerisinde olduğumuz gerçektir. Küresel rekabette öne çıkan ürünler ortaya koymalıyız. Bir defa devletin en olduğundan bihaber olan bir zat. Sen gelemeyeceksin o ayrı bir konu da. Devlette devamlılık esastır. Müteahhit anlaşmasını sözleşmesini yapmış. Uluslararası konumu olan müteahhitlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Bakın bu ülkede nasıl bir siyasetçi var bilin. Bu da ana muhalefetin başında.

Kılıçdaroğlu yapamayacaksınız diyor. Sen ne dersen de yapacağız. Kanal İstanbul'da önümüzdeki haftalarda ihaleye gidiyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlıyoruz.

Kanal İstanbul'un bir çok özelliği var, Türkiye'ye kazandıracağı haklar var. Selimiye'nin önünde tanker 7 ayı aşkın zaman yandı. Büyük bir tehlikeydi. Fakat Kanal İstanbul ile bir defa bu tehditler adeta yok seviyesine geleceği gibi, ülkemize ciddi manada getirisi olacaktır. Tüm bunların çalışmaları yapılmış, Karadeniz'den Marmara'ya iniş, farklı bir özellikle Kanal İstanbul sahip çıkacaktır. Atalarımız "Bal bal demekle ağız tadlanmaz" diyor. Son dönem verilerine baktığımızda somut gelişmeleri görüyoruz.

Ekonomideki gelişmeler

Ekonomi güven endeksi 91.3 oldu. Bu alanda son 3 ayda artış yüzde 6.2'yi aştı. Bir önceki yıla göre şirket artışları yaşandı. Konut ve otomobil piyasalarında canlanmayı görmeyen yoktur. Otomotiv sektöründe ülkemize güvenip stoklarını iyi tutanlar kazanmaya devam ederken, stokları yetersiz tutanlar maalesef yok sattı. Turist sayısında 50 milyonun üzerinde rekor bekliyoruz. Cari fazla verir hale geldik. Ekim ayı itibarıyla cari fazla 4.3 milyar dolar oldu. Bu başarıya ulaşmakta fayda sağlayan ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum.

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Ekim ayında 10.4 milyar liralık yeni yatırım için teşvik belgesi düzenledik, yılın en yüksek sayısına erişmiş olduk. İlave istihdam oluşmasını bekliyoruz. Üçüncü çeyrekteki gelişmeyle ülkemiz ekonomisi yeniden büyüme eğilimine girdi. Enflasyon yüzde 10.6 olarak gerçekleşti.

"İstihdam cephesinden de olumlu haberler geldi"

Son açıklanan verilerle hamdolsun istihdam cephesinden de olumlu haberler geldi. İşsizlik oranı yüzde 13.9 oldu. İnşallah önümüzdeki aylarda daha iyi rakamlarla karşılaşacağız.

Ülkemizin risk primi veya bunu ifade eden CDS göstergesi 300'ün altına inerek 280 oldu. Borsamız 110 bin puanın üzerine çıkarak son 1.5 yılın zirvesini gördü. Meclis'te dün kabul edilen bütçe yeni dönemin müjdecisidir.

"Siz kimden yanasınız?"

Elbette çözülmesi gereken sorunlar atılması gereken adımlar bulunuyor. Hepsini birer birer hayata geçireceğiz. Demokrasimize, ekonomimize, güvenliğimize, huzurumuza birliğimize kasteden saldırıların biri bitmeden diğeri başlıyor. Malezya'da 17 anlaşma imzaladık. Bu atılan imzalar takibini de yapmak üzere, Türkiye'nin uluslararası camiada nerelere geleceğinin göstergesi.

Libya ile bir anlaşma imzaladık. Mutabakat metnini ortaya koyduk. Askeri güvenlik anlaşması, kıyılarla alakalı anlaşma imzalandı. Bundan birileri rahatsız oluyor. Ana muhalefetle bazıları rahatsız oluyor. Siz kimden yanasınız? Yürüttüğümüz mücadelede diğer ülkelerden destek alamıyoruz. Ama milletimiz bize yeter. Bu kritik dönemde iş dünyamızın ve vatandaşlarımızın ülkelerine güvenmeleri ve bize destek olmaları son derece önemlidir. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız.

Şu anda İstanbul-İzmir 3.5 saat. Nerelerden nerelere geldik. İnşallah daha güzel günler var önümüzde. Şehir Hastaneleri diyoruz. ama bilmiyorlar. Bir vatandaşının sağlığı için devleti yok farz eden bir milletiz biz.

Ayrıntılar geliyor...