Cumhurbaşkanı Erdoğan Kömürhan Köprüsü'nün açılışında konuştu: Habis zihniyetin yansımaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Açılışı yapılan köprü, bağlantı tüneli ve yolunun ülkeye, bölgeye ve şehirlere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yapım bedeli 720 milyon lira olan bu projenin Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkenin doğu, batı, kuzey ve güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturduğunu söyledi.

Erdoğan, toplam uzunluğu 660 metreyi, orta açıklığı 380 metreyi bulan Kömürhan Köprüsü'nün, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıdığını vurgulayarak, Fırat Nehri'nin üzerine inşa edilen köprünün Karakaya Barajı'nın çevresindeki yolu kısaltarak, yılda sadece vakitten 9,3 milyon lira, yakıttan da 4,7 milyon lira tasarruf sağlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tasarımından inşasına kadar her şeyiyle yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla inşa edilen bu eser, ülkemizin mühendislik alanındaki gücünün ve kabiliyetlerinin sembollerinden biri olacaktır. Tarihi bir abide özelliği taşıyan köprüsüyle, tünelleriyle, yollarıyla bu projenin bölgemizin kalkınmasına, gelişmesine, refahına önemli katkılar sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Köprünün aynı zamanda Elazığ ve Malatya havalimanları arasındaki mesafeyi de azaltarak, bölgenin ulusal ve uluslararası hava ulaşımında da kolaylık sağlayacağını belirten Erdoğan, eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik etti.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kömürhan Köprüsü ve Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor https://t.co/0TXkIj8OnR — Yeni Şafak (@yenisafak) January 2, 2021

Ülkenin ticari ve turizm potansiyeline katkı sağlayacak

Erdoğan, artık Fırat nehrinin azgın sularında hayatlarını kaybeden vatandaşların ardından ağıtlar yakılmayacağını dile getirerek, türküde geçen "Kömürhan Köprüsü Harput'a bakar/Kör olası zalim Fırat ocaklar yakar/Ahbapların gelmiş ağıtlar yakar/Söyletmeyin beni anam yaram derindir" dizelerini seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

REKLAM

"Yaptığımız yatırımlar, inşa ettiğimiz eserlerle Fırat'ı, kavuşmanın, sevincin, muhabbetin, refahın sembolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin ticari ve turizm potansiyeline katkı sağlayacağına inandığım bu eser bölgedeki ulaşım yatırımlarımızdan sadece biridir. Bugüne kadar Malatya'da 8,8 milyar lira, Elazığ'da 6 milyar lira ulaşım yatırımı yaparak, bölünmüş yoldan demiryoluna ve havayoluna kadar her alanda bölgemizin çehresini değiştirdik. Malatya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 12 kat artışla 443 kilometreye, Elazığ'ın bölünmüş yol uzunluğunu 11 kat artışla 357 kilometreye çıkardık. Daha önce büyütüp modernleştirdiğimiz Malatya Havalimanı'na şimdi yeni bir terminal binası yapıyoruz. Aynı şekilde Elazığ Havalimanı'nı daha da büyütüyor, geliştiriyoruz."

REKLAM

DHA 16 ilin geçiş noktasındaki Kömürhan Köprüsü açıldınn

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antik Çağ filozoflarından Epiktetos'un "Koyun yemini çobanın önüne getirip de bak ne güzel yedim demez. Yemini yer, sindirir, yün ve süt verir. Bunun gibi, sen de felsefi ilkelerini insanlara anlatıp durma. Onlara sindirdiğin bu ilkelerden ürettiklerini göster." sözlerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Esas olan kendi halkın ve insanlık için ne ürettiğin, onlara ne verdiğin, ne kattığındır. Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet varlığını hala sürdürmektedir. Bunlar ülkenin ve milletin faydasına hiç bir adım atmadıkları gibi atılan hayırlı adımlardan da rahatsız olurlar. Türkiye'nin ekonomide ve yatırımlarda olduğu gibi demokraside, hukukta, özgürlüklerde de ilerlemesine tahammül edemezler.

REKLAM

Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar bir çok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz. Ama biz bunlara aldırmadan hizmet siyaseti diyoruz, eser siyaseti diyoruz.

Milletimizin önüne işte burada olduğu gibi eserlerimizle, hizmetlerimizle, yaptıklarımızla ve yapmayı taahhüt ettiklerimizle çıkıyoruz. Bu anlayışla tüm dünyayı esir alan salgın şartlarına rağmen geride bıraktığımız 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik."

FOTOĞRAF 13 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan 720 milyon lira maliyetli Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayacak olan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli ile yol yapımı tamamlanarak bugün açılışı gerçekleştirildi. Açılış için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, iki ilin protokol üyeleriyle birlikte Kömürhan Köprüsü’ne geçti. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katıldığı açılış programında Bakan Adil Karaismailoğlu açıklamada bulundu. Çalışmalarına büyük bir hız ve titizlikle devam ettiklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 salgınına rağmen 2020 yılı milletimizin yaşam kalitesini yükselten yatırımlarla dolu bir yıl olarak geçti. 2021 yılı da yatırımlarımızın artarak devam ettiği bir yıl olacak. İnsan, yük ve veri ulaştırmada gelişen ihtiyaçlara cevap vermek, dünya satında sürekli kendini yenileyen sistemlere eş güdümlü dahil olma yolunda ilerliyoruz. Bugünümüz yada yakın geleceği de tasarlayan ülke ekonomisine omuz veren insan odaklı çevreye duyarlı kaynaklarımızı verimli şekilde kullanan sürdürülebilir mekanizmaları oluşturulmuş bir yol haritası dahilinde kararlılıkla ilerliyoruz. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, Yeni köprü ve tünelle güzergahta keskin virajların bulunduğu 1 km'lik bölüm kısaldı. Böylece Malatya- Elazığ arasındaki trafik güvenliği daha da artırılmış olacak. Hızlı ve güvenli trafik akışı imkanı ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlanarak, bölgenin sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunulacak. ifadelerini kullandı. Köprü teknik özellikleriyle Türkiye'de inşaat sektöründe yenilikler içeren örnek projelerden biri. Tamamı yerli teknoloji ve işgücü kullanılarak yapıldı ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünyada dördüncü sırada. Dünyada bu özellikte olan üç köprüden ikisi Rusya'da, biri Tayvan'da. Türk mühendis ve işçilerince, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak hayata geçirilen, proje doğu-batı, güneykuzey aksında önemli bir noktada bulunuyor. Projede 1 eş düzey kavşak, 1 köprülü kavşak ve petrol boru hattı deplasesi de var. 720 milyon lira maliyetli yeni Kömürhan Köprüsü açıldı Elazığ ve Malatya'nın bağlantısında yer alan 16 ile geçiş sağlayan, 2 bin 400 metrelik iki tüneliyle ve dünyada orta açıklığı ile 4. sırada yer alan, Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. 720 milyon lira maliyetle yapılan köprünün açılış törenine video konferans yöntemiyle katılan Erdoğan, 2021 yılının Türkiye için şahlanış yılı olacağını söyledi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Libya ve Azerbaycan'da elde ettikleri başarıların sevincinin hep birlikte yaşandığını belirten Erdoğan, ulaşımda Gölbaşı Şehir Geçişi, Kuzey Marmara Otoyolu etapları, Ankara-Niğde Otoyolu, Manisa Akhisar, Konya ve Amasya çevre yolları, Kahramanmaraş Göksun, Karakurt Horasan yolları, Beğendik Köprüsü gibi pek çok eseri bu dönemde hizmete açtıklarını aktardı.

Erdoğan, sadece geçen yıl hizmete açılan tünellerin uzunluğunun 18,6 kilometreyi, köprü ve viyadüklerin uzunluğunun 42 kilometreyi bulduğunu ifade ederek, sağlıkta son bir yılda içinde şehir hastanelerinin de olduğu toplam 16 bin yatak kapasiteli 16 hastane ve 10 ek hizmet binasını tamamlayarak hizmete sunduklarını söyledi.

REKLAM

Enerjide Türk Akım Projesini, Reyhanlı, Kars, Ilısu barajlarını, 52 hidroelektrik santralini, Kalyon Güneş Enerji Tesisini hizmete açtıklarını dile getiren Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'deki Tuna-1 Kuyusunda keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gazın sevincini hep birlikte milletçe yaşadık. Tarımsal üretimde büyük öneme sahip Ergene Havzası Tüneli ve Konya Ovası Sulamaları gibi pek çok tesisin açılışını yaptık. Sanayide Türkiye'nin Otomobili Fabrikası'nın temelini atarken sadece Gaziantep'teki organize sanayi bölgelerinde aynı anda 300 üretim tesisinin resmi açılışını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçelerinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesine, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan Roketsan Fabrikasına kadar pek çok farklı alanda eseri milletin hizmetine sundukları bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

REKLAM

"Esasen bu listeyi saatlerce anlatmak mümkündür. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum; biz en zor şartlarda bile hizmet üretmenin, eser üretmenin, inşa etmenin peşinden koştuk. Milletimizin özgürlüğünü, refahını, güvenliğini güçlendirmek için her alanda gece, gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar da durmayacağız. İnşallah hep birlikte o günleri de göreceğiz."

"Devletimizin imkanlarını seferber ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılının tüm insanlıkla birlikte Türk milleti için de zorlu bir yıl olduğuna dikkati çekerek, "Tarihi bir istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz, güvenlikten ekonomiye her alanda ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde koronavirüs musibetinin yol açtığı sıkıntıları da omuzlamak mecburiyetinde kaldık. Milletimizin sağlığıyla beraber, işini, aşını, geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber ettik. Salgın tedbirlerinin yol açtığı sorunların yükünü azaltmak için doğrudan ve dolaylı desteklerle milletimizin yanında yer aldık. Kaybettiğimiz insanların acıları tüm sıcaklığıyla yüreğimizdedir. Bir kez daha salgında ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'ın takdiriyle 2021'i, her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz." diye konuştu.

REKLAM

Yurt dışından temin edilen aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadelede önemli bir eşiğin aşılacağına inandığını aktaran Erdoğan, en geç nisan ayında geliştirme çalışmaları hızla süren yerli aşıları da kullanıma hazır hale getirmiş olacaklarını vurguladı.

Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere, dünya genelinde salgının bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte asıl gündem konularına yoğunlaşabileceklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Son yıllarda mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımlar önemlidir. Ama asıl önemlisi bunları koruyup, daha da ileriye taşıyacak adımları atmamızdır. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi hakkettiği yere çıkarmak için hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Her mücadelemizde olduğu gibi bu süreçte de en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz olacaktır. Ülkemizin yükselişinin önünü içerde terör örgütleriyle dışarıda baskı ve yaptırım tehditleriyle kesemeyenler, proje kişilikler ve gündemlerle milletimizin birliğini bozmanın peşindedir. Geçmişte uzun yıllar boyunca siyasi istikrarsızlıkların, sosyal çalkantıların, vesayet baskısının, darbe zulmünün bedellerini ödeyen milletimiz hamdolsun bu tür senaryolara pirim vermiyor.

REKLAM

Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak reformları biz hayata geçirdik. İnşallah 2021'i de bu şekilde bir reform yılı haline dönüştüreceğiz. Cumhurbaşkanlığının ve Meclisimizin öncülüğünde ülkemizdeki tüm kesimlerin katılımıyla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için gereken adımları milletimizle birlikte atacağız. Ekonomide ve hukukta yapacağımız reformlarla ülkemizi yatırım, üretim, istihdam, özgürlükler bakımından geliştirerek hedeflerimize daha kolayca ulaşabileceğimiz bir iklim oluşturmakta kararlıyız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ'NÜN ÖZELLİKLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayacak olan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli ile yol yapımı tamamlandı.

REKLAM

Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunan yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı. Eyfel Kulesi’nde kullanılan çelik miktarına eşit olan 7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü’nün kaynak boyunun yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğunun ise 853 kilometre olduğu bildirildi.

Yeni yılda da şehirlerimiz arasında köprüler kurmaya, medeniyete uzanan tüneller inşa etmeye devam ediyoruz!



Kömürhan Köprüsü ve Tünelleri’ni Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın teşrifleriyle açıyoruz! pic.twitter.com/jEAedUNFgp REKLAM January 1, 2021

EKONOMİYE KATKISI BÜYÜK

Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan köprü ile devamındaki 2,5 kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte 16 ilin bağlantısı olan Malatya-Elazığ arasındaki karayolu ulaşımı daha rahat, hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleşecek.

Proje, ayrıca zaman ve akaryakıttan da tasarruf edilerek ekonomiye katkı sağlayacak.

FOTOĞRAF 14 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Yeni Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi tamamlandı. Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle birleştirecek Yeni Kömürhan Köprüsü ile Bağlantı Tüneli yakın zamanda hizmete girecek. Malatya ile Elazığ arasındaki mevcut yolu 1 kilometre kısaltacak Yeni Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi ile iki kent arasındaki kara yolu daha konforlu hale gelecek. Doğu-batı aksında 16 il için geçiş noktası olacak Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli, turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımı kolaylaştırarak bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlayacak. Proje, Malatya ve Elazığ'daki havalimanlarıyla bütünleşerek ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak ve iç, dış turizm sirkülasyonlarının sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimini destekleyecek. Köprü, tünel ve yolun hizmete açılmasıyla birlikte Malatya ile Elazığ arasındaki kara yolu ulaşımında karşılaşılan ciddi sorunlar artık tarih olacak. Alanında dünyanın 4. büyük köprüsü <br> <br> Taşıt trafiğine 2x2 şeritle hizmet verecek, tamamı yerli teknoloji, yerli mühendislik ve iş gücüyle yapılan gergin eğik askılı tipte yapılan Yeni Kömürhan Köprüsü, 660 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğinde. Yapımında 7 bin ton çeliğin kullanıldığı köprü, ters-y tipi kule olarak tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle dünyada kendi alanında 4. sırada yer alıyor. İhtişamlı görüntüsüyle dikkati çeken ve 42 adet kablo imalatı gerçekleştirilen köprünün orta açıklığı 25 çelik segmentten oluşuyor. Köprünün çelik imalatların montajlarının yapılabilmesi için kullanılan kaynak boyu yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğu ise 853 kilometre. Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan proje, Yeni Kömürhan Köprüsü ile birlikte 4 bin 800 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 2 bin 95 metre bağlantı yolu, 1 adet eş düzey kavşak, 1 adet farklı seviyeli köprülü kavşaktan oluşuyor. Türkülere konu olan 'Kömürhan Köprüsü' yeni yüzüyle ulaşıma yön verecek Türkülere konu olan 'Kömürhan Köprüsü' yeni yüzüyle ulaşıma yön verecek Türkülere konu olan 'Kömürhan Köprüsü' yeni yüzüyle ulaşıma yön verecek Türkülere konu oldu: Dünyada dördüncü sırada olan köprü için geri sayım Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan ve türkülere konu olan Kömürhan Köprüsü, yeni yüzüyle bir yandan Doğu Anadolu'yu 3 bölgeyle birleştirirken diğer yandan turizm ve ticaret merkezlerini birbirine bağlayarak bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlayacak. Yapımında 7 bin ton çeliğin kullanıldığı köprü, ters-y tipi kule olarak tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle dünyada kendi alanında 4. sırada yer alıyor. Yeni Kömürhan Köprüsü ile Bağlantı Tüneli yakın zamanda hizmete girecek.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





BUGÜN AÇILACAK

Yükleme testleri biten yeni Kömürhan Köprüsü bugün açılıyor.

Açılışın bugün saat 13.30’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Kömürhan Köprüsü’nde katılımı ile yapılacağı aktarıldı.

REKLAM

FOTOĞRAF 17 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, taşıt trafiğine 2x2 şeritle hizmet verecek, ters-Y tipi kule olarak tasarlanan Kömürhan Köprüsü, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünya literatüründe dördüncü sırada yer aldı. Orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşan ve gergin eğik askılı projelendirilen köprünün yapımında 42 adet (2x21) kablo imalatı gerçekleştirildi, inşasında Eyfel Kulesi'ndeki kadar, yaklaşık 7 bin ton çelik kullanıldı. Kömürhan Köprüsü ve Tüneli, yapım, tasarım ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanılarak tamamen Türk mühendis ve işçileri tarafından inşa edildi. Projeyle doğu-batı, güney-kuzey aksında önemli bir noktada bulunan Elazığ ve Malatya'nın günden güne gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak, D-300 Devlet Yolu'nun ulaşım standartlarını artırarak, konforlu seyahat imkanını tesis etmek amaçlandı. 5 bin 155 metre uzunluğundaki projenin 2x2400 metresini çift tüp tünel, 660 metresini gergin eğik kablolu tipte Kömürhan Köprüsü, 2 bin 95 metresini ise bağlantı yolu oluşturuyor. Projede 1 eş düzey kavşak, 1 farklı seviyeli köprülü kavşak, 1 karakol binası ve NATO petrol boru hattı deplasesi bulunuyor. Dünyada dördüncü sırada: Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli yarın hizmete girecek Türk mühendis ve işçilerince, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak hayata geçirilen, Elazığ ile Malatya'nın ulaşım ihtiyacını karşılayacak olan 5 bin 155 metre uzunluğundaki "Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli" yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılacak. Orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşan ve gergin eğik askılı projelendirilen köprünün yapımında 42 adet (2x21) kablo imalatı gerçekleştirildi, inşasında Eyfel Kulesi'ndeki kadar, yaklaşık 7 bin ton çelik kullanıldı.





BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 10 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayacak olan 660 metre uzunluğundaki Yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli ile yol yapımı tamamlandı. Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunan devasa yatırım yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı.7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü, Eyfel Kulesi’nde kullanılan çelik miktarına eşit olduğu aktarıldı. Çelik imalatlarının montajlarının yapılabilmesi için kullanılan kaynak boyunun yaklaşık 450 kilometre çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğunun ise 853 kilometre olduğu bildirildi. Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle Dünya literatüründe de 4. sırada yerini alan köprü ile devamındaki 2,5 kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte 16 ilin bağlantısı olan Malatya-Elazığ arasındaki kara yolu ulaşımı daha rahat, hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleşecek. Proje, ayrıca zaman ve akaryakıttan da tasarruf edilerek ekonomiye katkı sağlayacak. Kömürhan Köprüsü’nün 2014 yılında inşaatına başlandığını anımsatan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, “Ege, Orta Anadolu ve Akdeniz bölgesini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine bağlayan son derece stratejik öneme sahip bir köprüdür. Köprü kapsamında 660 metrelik gergin eğik askılı sistemle birlikte 2 adet 2 bin 400 metre uzunluğunda tünel var. Aynı zamanda 2 bin 95 metre uzunluğunda bağlantı yolu bulunmaktadır. Bu köprünün yapılmasıyla birlikte bahsettiğim bölgelerin birleşmesiyle inşallah bölgemizin, ekonomik çalışmaların gelişmesine katkı sağlayacak. Vatandaşlarımızın da faydalanacağı bir yatırım. Köprüde toplamda 7 bin ton çelik imalatı söz konusudur. Bu rakam da bugün itibari ile Eyfel Kulesine eşit durumdadır. 6 yıllık bir inşaat çalışmasından sonra devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Alt Yapı ve Ulaştırma Bakanlığımızın katkılarıyla birlikte hızlanan çalışma, aydınlatma, havalandırma ve yangın sistemlerinin son rötuşlarıyla birlikte 2021 yılının ilk haftasında açılarak vatandaşlara Elazığ’a ve bölgeye müjde olacaktır” dedi. Dünyada dördüncü: Eyfel kulesiyle eşit miktarda çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü açılışa hazır Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe de 4. sırada yerini alan Kömürhan Köprüsü, tünellerdeki çalışmaların da tamamlanmasıyla açılışa hazır hale getirildi.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



