Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihracat rakamlarının değerlendirildiği İhracatçılar Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ülkemiz ve ekonomimiz açısından tarihi öneme haiz bu toplantı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. 2021 yılının dış ticaretini değerlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Salgın her ne kadar sağlık krizi olarak başlasa da hayatın her alanını olumsuz etkiledi.

Türkiye 2020 yılını büyüme ile kapatan iki ülkeden biri olmuştur.

Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk sabuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık.

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Her ne kadar salgın bir sağlık krizi olarak başlasa da ekonomiden turizme, eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatın her alanını olumsuz etkiledi.

Türkiye ekonomisi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve car fazla yoluyla gelişimini sürdürüyor.

Türkiye ekonomisi 2021 Ekim ayı itibarıyla salgın öncesi döneme göre 2 milyon ilave istihdam oluşturmuştur.

Türkiye'nin salgın döneminde ekonomisini en hızlı toparlayan G20 ülkesi olması bekleniyor.

İhracatımız tarihimizde ilk defa 200 milyar doları aşarak orta vadeli ötesine geçmiştir.

Türkiye ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna gelmiştir.

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2021 toplam ihracatımız, geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti.



