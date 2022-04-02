​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin aşına göz dikenlere acımayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çevre Yolumuzun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

Nice krizlerle boğuştuğumuz bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi; refahın, huzurun sembolü olarak çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Malatya Çevre Yol, artan trafik yoğunluğunu azaltıp şehrin hayat kalitesini yükseltecek.

Bir süredir ekonomimiz döviz kuru hareketlerinin faiz tartışmalarının ve enflasyonun yükselişi tehdidi altındadır.

Enerji ve gıda başta olmak üzere artan fiyat artışları bizi de etkilemektedir. Ülkemizdeki kimi kesimlerin açgözlülüğü de eklenince vatandaşlarımız açısından sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Hem bu dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

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Elektrik ve doğal gaz faturalarının yükünün büyük bir bölümünü devlet olarak biz karşılıyoruz. Vatandaşa 165 milyar liralık destek verdik. Bu yıl desteğimiz bunun iki katını bulacak.

Tarım, turizm ve inşaat sektöründeki hareketlenme istihdamı olumlu yönde etkileyecektir.

Milletimizden bize güvenmesini istiyorum. Milletin aşına, geçimine göz dikenlere acımayacağız.

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