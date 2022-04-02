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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Milletin aşına göz dikenlere acımayacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin aşına göz dikenlere acımayacağız

Malatya Çevre Yolu Açılış Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Türkiye'yi, refahın ve huzurun sembolü yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Dünyada yaşanan fiyat artışlarının ülkemizi de etkilediğini ifade eden Erdoğan, fırsatçılık yapanlara sert sözlerle yüklenerek, "Ülkemizdeki kimi kesimlerin açgözlülüğü vatandaşlarımız açısından sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Milletin aşına göz dikenlere acımayacağız." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin aşına göz dikenlere acımayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çevre Yolumuzun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

Nice krizlerle boğuştuğumuz bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi; refahın, huzurun sembolü olarak çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Malatya Çevre Yol, artan trafik yoğunluğunu azaltıp şehrin hayat kalitesini yükseltecek.

Bir süredir ekonomimiz döviz kuru hareketlerinin faiz tartışmalarının ve enflasyonun yükselişi tehdidi altındadır.

Enerji ve gıda başta olmak üzere artan fiyat artışları bizi de etkilemektedir. Ülkemizdeki kimi kesimlerin açgözlülüğü de eklenince vatandaşlarımız açısından sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Hem bu dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Elektrik ve doğal gaz faturalarının yükünün büyük bir bölümünü devlet olarak biz karşılıyoruz. Vatandaşa 165 milyar liralık destek verdik. Bu yıl desteğimiz bunun iki katını bulacak.

Tarım, turizm ve inşaat sektöründeki hareketlenme istihdamı olumlu yönde etkileyecektir.

Milletimizden bize güvenmesini istiyorum. Milletin aşına, geçimine göz dikenlere acımayacağız.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vicdansızık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız
OYNAT 01:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vicdansızık yaparak milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Çevre Yolu Açılış Töreni'nde konuştu. Gıda maddelerindeki fiyat artışlarını yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, fırsatçılık yapanlara sert sözlerle yüklenerek, 'Vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız.' ifadelerini kullandı.

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