Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun​

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu Topkapı kampüsünde düzenlenen, sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Görünen o ki, bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak. Türkiye artık önemli bir destinasyon oldu dünyada" dedi. Erdoğan, erken emeklilik konusunda, "Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen, Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk. Bu sistemde herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz. Artık vatandaşlarımız istedikleri hastaneden sağlık hizmeti alabilmekte, istedikleri eczaneden ilaçlarını temin edebilmektedir. Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviyesine indirdik. Aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon 410 bine çıkardık. İnsanımıza sadece iş değil, yüksek hayat standardı da sağlamayı amaçlıyoruz.Bunun için istihdam politikası geliştirilmesine önem veriyoruz. İstihdamda son dönemde yaşadığımız kayıpları da hızla telafi ediyoruz, edeceğiz" diye konuştu.

"Enflasyon da tek haneli rakama inecek"

Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

  • "Bay Kemal IMF kapısını CHP zihniyeti açtı, biz değil. Daha önce yüzde 8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın ağustos ayında maruz kaldığımız kur, enflasyon, faiz saldırısının ardından yüzde 14'e kadar çıktı. Bu oranın özellikle eylül verisinin de belli olmasıyla birlikte yeniden düşmeye başlamasını bekliyoruz. Görünen o ki, bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak. Türkiye artık önemli bir destinasyon oldu dünyada. Faiz, yüzde 40'a doğru gitmişti. Yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber şu anda faiz oranı yüzde 13,5'a kadar indi, daha da inecek. Enflasyon da inşallah tek haneli rakama inecek 2020'de."

"Hizmetlerin kalitesi yükseldi"

Sosyal güvenlik kurumunun hizmet kalitesinin yükseldiğini söyleyen Erdoğan, "Verilen hizmetlerin hem yelpazesi genişlediği hem kalitesi yükseldiği halde sosyal güvenlik kurumumuzun gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yüzde 71,5'ten yüzde 89,4'e çıktı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken emeklilik konusunda, "Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler" dedi.

"Bu millet bir şeye inandı mı bunu başarır"

Erdoğan, "Son Amerika seyahatini izlediniz ve Amerika seyahatinde yaptığımız görüşmeler, orada vardığımız neticeler ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Mehmetçiğimizin özellikle Suriye'nin kuzeyinde aldığı başarı ve kazandığımız hamdolsun o mücadele bir şeyi ortaya koyuyor: Bu millet bir şeye inandı mı bunu başarır" şeklinde konuştu.

"Bay Kemal teröristlerle beraber yürüdü"

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla ilgili, "Bay Kemal teröristlerle beraber yürüdü. PKK ile beraber yürüdü, PKK'nın destekleriyle beraber yürüdü ve bu gerçekler belgelerle, filmlerle her şeyiyle elimizde" dedi.

"Türkiye kuşatmalarla teslim olacak bir ülke değildir"

Erdoğan, "Ülkemize yönelik saldırıların, önümüze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız haksız baskıların bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Ama şu gerçeği de herkes görüyor. Türkiye bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla kuşatmalarla teslim olacak bir ülke değildir, bir millet değildir" ifadelerini kullandı.

Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman olsun​

Ne zaman emekli olması
gerekiyorsa o zaman olsun​

Erdoğan, sosyal güvenlik merkezlerinin açılışında konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti dönüşünde konuştu: Suriye petrolü yeniden imar için kullanılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarıyla ilgili "Amerika ve Rusya’ya, Suriye'den çıkan petrolün, Suriye’nin yeniden inşası için kullanılmasını teklif edeceğiz" dedi. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini bozmayacağının altını çizen Erdoğan, F35'ler için de İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ın çalışma yapacağını kaydetti. ABD'de görüştüğü senatörlere FETÖ'yü anlatan kitap verdiklerini tüm senatörlere de set olarak gönderileceği bilgisini paylaşan Erdoğan, Türkiye karşıtı kampanya yapan Lindsay Graham için de "Ben kendisine gerekenleri söyledim. Dersini aldı" dedi. Erdoğan, terörist Mazlum Kobani ile ilgili CIA'nın hazırladığı belgeyi Trump'a verdiğini de açıkladı.
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Konuşmayla ilgili olarak ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdemir, "Sn. Süleyman Soylu ile konuşmamızda beni en çok şaşırtan Bakanın, Rabia Naz’ın babası ile sıksık konuştuğunu söylemesi oldu. Babada Bakanın direk cep telefon numarası varmış" dedi.

Özdemir'in paylaşımlarından kısa bir süre sonra ise Soylu kendi hesabından açıklama yaparak, "Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık. Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye’de bir güç yok. Böyle bir vicdan da yok. Bu konu sosyal medyanın malzemesi değil adaletin işidir" ifadelerini kullandı.
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