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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun-Sivas Demir Yolu ile ilgili, "Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracaktır." dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun - Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/tlQkKKqwQq

Erdoğan, konuşmasında, Samsun-Sivas Demir Yolu ile ilgili, "Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yatırım Samsun'un bölgesel merkez konumunu güçlendirirken hat üzerinde yaşayan vatandaşlarımıza da ekonomik ve ticari fırsatlar sunacak." şeklinde konuştu.

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