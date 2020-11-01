Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracak

Gündem

İzmir’de yeni bir deprem bekleniyor mu? Artçı depremler büyük bir depremin habercisi mi?

30 Ekim Cuma günü İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremden sonra merak edilen sorulardan biri de olası yeni depremler oldu. Fay hattının yoğunlaşması ile İzmir'de yeniden büyük bir deprem yaşanacak mı? Artçı depremler ne kadar daha devam edecek? Detaylar haberimizde...